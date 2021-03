بلينكن: واشنطن قلقة بشأن حقوق الإنسان في إقليم تيغراي الإثيوبي

أبدى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الثلاثاء، عن قلق الولايات المتحدة بشأن الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان في إقليم تيغراي، مطالبا أديس أبابا بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المبلغ عنها، ومحاسبة المسؤولين.

واقرالمتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان، إن أنتوني بلينكن وفي إشارة إلى العدد المتزايد من التقارير الموثوقة عن الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان، “حث الحكومة الإثيوبية على اتخاذ خطوات فورية وملموسة لحماية المدنيين، بمن فيهم اللاجئون، ومنع المزيد من أعمال العنف “.

وكذلك أضاف نيد برايس أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن ضغط “من أجل الإنهاء الفوري للأعمال العدائية وانسحاب القوات الخارجية من أقليم تيغراي الاثيوبي تيغراي، بما في ذلك قوات الأمن الإقليمية في أمهرة والقوات الإريترية”.

زيادة على ذلك أمر الوزير بلينكن أن تعمل حكومة إثيوبيا مع المجتمع الدولي “لتسهيل إجراء تحقيقات مستقلة ودولية وذات مصداقية في انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها، ومحاسبة المسؤولين عنها”.

كما نوه بلينكن بإعلان إثيوبيا الأخير عن وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومن دون عوائق إلى تيغراي.

وأضاف البيان أن بلينكن شدد على “ضرورة وفاء حكومة إثيوبيا بالتزاماتها”، وجدد تأكيد الولايات المتحدة على “استعدادها للمساعدة في حل النزاع”، وسلط الضوء على التزام واشنطن “بتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة لحياة السكان الضعفاء في جميع أنحاء إثيوبيا“.

