أمريكا تسلم اليابان متهمين بمساعدة كارلوس غصن على الفرار

قامت الولايات المتحدة بتسليم مطلوبين للقضاء الياباني بتهمة مساعدة الرئيس السابق لرينو-نيسان اللبناني كارلوس غصن بالفرار الى لبنان عام 2019

وقال محامي المتهمين، إن موكليه مايكل تايلور ونجله بيتر سُلّما إلى مسؤولين يابانيين بعدما خسرا دعوى رفعاها أمام القضاء لمنع السلطات الأمريكية من تسليمهما إلى طوكيو التي تتهمها مع شريك ثالث لهما هو اللبناني جورج-أنطوان الزايك بمساعدة غصن على الفرار. بحسب France24

وأضاف المحامي “هذا يوم حزين للأسرة ولجميع الذين يعتقدون أن قدامى المحاربين يستحقون معاملة أفضل من بلدهم”.

ومايكل تايلو هو عسكري سابق كان يخدم في الوحدات الخاصة الأمريكية، وانتقل بعد مغادرته السلك العسكري للعمل في قطاع الأمن الخاص.

وأظهرت وثائق قضائية أمريكية أن مايكل تايلور ونجله بيتر وشريكهما الثالث اللبناني الزايك ساعدوا في تهريب غصن من أوساكا في غرب اليابان إلى لبنان بعدما وضعوه داخل صندوق كبير أسود اللون يشبه الصناديق المستخدمة لنقل الآلات الموسيقية، ونقلوه عبر مطار أوساكا إلى مطار أتاتورك في إسطنبول ومنه إلى مطار بيروت.

وفي فبراير من العام الماضي، قالت نيسان موتور، إنها أقامت دعوى مدنية بحق رئيس محلس إدارتها السابق كارلوس غصن، تطلب فيها عشرة مليارات (91 مليون دولار) عن أضرار ناجمة عن اتهامات له بسوء السلوك المالي.

وصرحت المجموعة اليابانية في بيان إن هذه الدعوى تهدف الى استعادة قسم كبير من الخسائر التي سببها، مديرها السابق خلال سنوات من سوء الإدارة وأنشطة الاحتيال التي قام بها.

ووفقا لموقع سكاي نيوز ، طالب محامو كارلوس غصن بنشر وثائق داخلية من قبل شركة “نيسان ميتسوبيشي”، وذلك خلال جلسة استماع علنية أولى عقدت في سياق الإجراءات التي بدأها في هولندا قطب صناعة السيارات السابق فيما يتعلق بطرده غير القانوني، برأيه.

واستغل كارلوس غصن مشروعا مشتركا بين نيسان وميتسوبيشي لتضخيم راتبه، مما أدى فعليا إلى استعادة الاقتطاع في راتبه الذي تم الاتفاق عليه، وواجه محامو رجل الأعمال الهارب أصحاب العمل السابقين في المحكمة لأول مرة.

كما يدعي غصن أنه تم طرده خطأ من قبل تحالف نيسان وميتسوبيشي، وهو يسعى للحصول على تعويضات بقيمة 17 مليون دولار، وفقا لما ذكرته صحيفة الإندبندنت البريطانية.

ويطالب غصن بتعويضات تبلغ 15 مليون يورو من المجموعتين اليابانيتين اللتين يتهمهما بانتهاك قانون العمل الهولندي.

وتتهم اليابان غصن بعدم الإفصاح عن كامل دخله، واستخدام أموال شركة “نيسان” التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. وهو ينفي هذه الاتهامات.

The post أمريكا تسلم اليابان متهمين بمساعدة كارلوس غصن على الفرار appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ