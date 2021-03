مصر ..الأرصاد الجوية تحذر من الطقس في اليومين القادمين

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر ، من تقلبات الطقس الغير مستقرة في جميع أرجاء البلاد خلال اليومين القادمين، والتي تبدأ من اليوم الثلاثاء.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية خلال اليومين القادمين من انخفاض عام في درجات الحرارة والتي ستسود معظم المحافظات المصرية والتي من المتوقع أن تنخفض 5 درجات.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة في القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وعلى جنوب سيناء.

كما توقعت الأرصاد الجوية هطول زخات مطرية على أماكن متفرقة في البلاد، وحذرت المواطنين من الانخداع بالطقس الدافئ صباحاً، وذلك حسب ما ورد في روسيا اليوم.

وفي الشأن المصري، أظهر رئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح كورونا المصري محمد أحمد علي عن توجه المركز القومي للبحوث في مصر لإجراء تجارب سريرية على اللقاح الجديد في غضون أسبوعين.

وصرح علي، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس قسم التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث المصري، إن الفريق البحثي بصدد التحضير للدفعة الأولى من جرعات اللقاح بعد تصنيعه للدخول في التجارب السريرية على عدد كبير من المتطوعين، يتراوح بين 10 إلى 15 ألف شخص.

كما أوضح أن الفريق البحثي ينتظر موافقة هيئة الدواء المصرية على إنتاج الجرعات الأولى والبدء في التجارب السريرية، بعد تقديم ملف كامل يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة باللقاح والتجارب التي تم إجراؤها، مضيفًا أن هذه الموافقة “على وشك الصدور”، حيث يعمل الفريق البحثي المصري منذ نحو 6 أشهر على إنتاج لقاح كورونا محلياً.

وقد أشار رئيس الفريق البحثي إلى أن التجارب التي أجريت على الحيوانات خلال الفترة الماضية “كانت مبُشرة للغاية”، ولم يتم تسجيل أي آثار جانبية، ومن ثمَّ فاللقاح المصري يتميز بدرجة كبيرة من الفعالية والأمان، وفي انتظار التحقق بشكل نهائي من ذلك بعد انتهاء التجارب السريرية على البشر في المرحلة الثالثة لإنتاج اللقاح.

لافتا إلى أنه لم يتم إطلاق أي اسم على اللقاح حتى الآن، وبعد الانتهاء من التجارب سيتم تسميته بشكل علمي، موضحًا أنه يتعمد على تقنية “الفيروس المثبط أو المُعطّل”، وهي نفس التقنية المستخدمة في لقاح شركة “سينوفارم” الصينية التي بدأت مصر استخدام لقاحها في حملة تطعيم الأطقم الطبية ثم المواطنين في وقت لاحق.

