العراق .. وزير المالية يوضح التعديلات على الموازنة العامة

أكد وزير المالية في العراق، علي عبد الامير علاوي اليوم، تضمين درجات الحذف والاستحداث، كذلك الاطباء والمحاضرين في موازنة 2021.

وقال وزير المالية علاوي: “الورقة البيضاء ركزت على ترشيق النفقات وإدخال مبدأ التسعيرة الاقتصادية، ولا يمكن المضي بتطوير اقتصادي ووضع العراق على سكة جديدة من دون معالجة المشاكل، حيث ركزت الورقة البيضاء على معالجة 600 إجراء في 60 حزمة”.

وقال : “لا توجد قضايا فنية تعرقل التصويت على الموازنة، وكذلك لا نعرف الشكل النهائي لها، رغم تقديمنا المواقف الإضافية على الموازنة إلى اللجنة المالية”.

ووضح علاوي أن: “درجات الحذف والاستحداث تم تضمينها في الموازنة وكذلك المحاضرين والأطباء”، مشيراً إلى أن “التعديلات التي أجريت على الموازنة في مجلس النواب مقبولة والعجز في موازنة 2021 هبط إلى نحو 30 تريليون دينار، حيث ان سعر البرميل في الموازنة اعتمد على 45 دولاراً”، وذلك نقلاً عن وكالة المعلومة.

وفي الساحة الإقتصادية، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الحكومة نجحت في منع انهيار العراق اقتصاديا وماليا، داعيا الحكومة الى عدم تكرار أخطاء الماضي.

جاءت تصريحات الكاظمي خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، حيث أكد الكاظمي إن “البلد يمر بأزمات متعددة وهناك محاولات لعرقلة عمل الحكومة ونجحنا بمنع انهيار البلد اقتصاديا وماليا واقدمنا على خطوة اصلاحية مهمة متمثلة بالورقة البيضاء”. بحسب السومرية نيوز

وأشار الى ان “الورقة البيضاء ساهمت في استمرار دفع الرواتب بانتظام بعدما كان هناك من يراهن على انهيار الاوضاع

كما دعا الوزراء الى “عدم اعادة اخطاء الحكومات السابقة في التعاطي مع الملفات الاستراتيجية، وعدم التعامل ببيروقراطية مع هذه القضايا ما يؤدي الى تعطيل تقديم الخدمات وانجاز المشاريع”.

وفي الشأن العراقي، استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في منتصف فبراير الماضي، سفراء دول مجموعة الاتصال الاقتصادي الداعمة للعراق.

واستعرض الكاظمي خلال اللقاء، آخر التطورات المتعلّقة بالخطوات الحكومية في مجال الاصلاح الاقتصادي، واكتمال إعداد الورقة الإصلاحية البيضاء، وتضمين المفاهيم المتعلقة بها في قانون الموازنة الإتحادية العامة المعروض الآن أمام مجلس النواب.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الإجراءات الحكومية بمعالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، وارتباطها بالفساد وسوء الإدارة.

