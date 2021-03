سوريا تتهم تركيا بالتلاعب بمنسوب نهر الفرات

اتهمت سوريا جارتها تركيا باستخدام نهر الفرات “كورقة ضغط” عبر التلاعب بمنسوب مياه النهر وتدفقه، مشيرة الى أن ذلك يعتبر انتهاك للقانون الإنساني

وفي بيان أصدرته الإدارة العامة لسدود الفرات بسوريا جاء فيه: أن “وارد جرابلس من بداية شهر شباط 200 متر مكعب/بالثانية، فيما يبلغ الوارد الوسطي حسب الاتفاقيات 500 متر مكعب/بالثانية، وأن منسوب بحيرة تشرين انخفض بحدود 3 أمتار منذ بداية فبراير، الأمر الذي أدى إلى خروجها عن الخدمة”.

وأضاف: “المنسوب الأعظم لبحيرة الفرات يبلغ 304 متر فوق سطح البحر، في حين يبلغ منسوبها حاليا 301 متر فقط، أي بانخفاض 2-3 متر”.

وتابع: “الانخفاض اليومي بمعدل 4 سم باليوم يتم استهلاكه في توليد الطاقة الكهربائية على أساس وارد 500 متر مكعب، وعند تشغيل الري سيصل الاستنزاف لأكثر من 5 سم باليوم، فيما سيبلغ مدى الانخفاض خلال شهر أكثر من 1.5 متر يوميا، وبالتالي ستصل بحيرة الفرات إلى منسوب 300 متر، وهو منسوب حرج يؤدي إلى توقف الفرات عن توليد الطاقة الكهربائية”.

وفي ذات السياق، توقفت العام الماضي، معظم الجمعيات الفلاحية في مناطق ريف ديرالزور الغربية والشرقية عن نشاطها بسبب الانخفاض المتواصل لمنسوب مياه نهر الفرات حيث تستخدم تركيا ورقة المياه، كأداة ضغط لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية.

ويتخوف السكان الذين يعتمدون على الزراعة والريّ من نهر الفرات في دير الزور، من فساد محاصيلهم الصيفية، وبالأخص القطن والسمسم والخضروات التي تشكل الغذاء للمنطقة ومصدر دخل آلاف الأسر فيها.

كما بيّن رياض درار رئيس مجلس سوريا الديمقراطية لقناة روسيا اليوم، أن الأضرار التي ستسببها تركيا باستخدمها المياه كقوة سلاح، كبيرة جداً كالجفاف والتهجير، ويرى أنها محاولات لأنقرة لمبادلة النفط السوري بالمياه، وأن تركيا تطلب ذلك علانية ودون خجل.

وأشار درار، أن تركيا تستغل الأوضاع في سوريا، للتحكم في المنطقة، من البشر للشجر إلى المياه، وأصبحت تسيطر على كثير من السوريين بذلك.

وعادت تركيا للتلاعب بكميات المياه، واستعمالها كسلاح، بعد تعاظم قوة الأكراد بدعم أمريكي، ومعارك عديدة خاضتها تركيا ضد الأكراد في سوريا.

