الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده للسودان ومساندته لإستقرار أراضيه

شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، على دعم بلاده للسودان،مؤكدا على أن أمنه واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن مصر واستقرارها.

و جاءت تصريحات الرئيس المصري خلال استقباله وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة.

وأقر المتحدث الرسمي باسم رئاسة المصرية، بسام راضي، بأن السيسي أكد النهج الاستراتيجي لمصر بدعم كافة جوانب العلاقات الثنائية مع السودان من أجل التعاون والبناء والتنمية، وذلك ترسيخاً للشراكة والعلاقات الأزلية بين شعبي وادي النيل.

وأعرب السيسي عن مساندة القاهرة لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار في السودان خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخه، وذلك انطلاقاً من المبدأ الثابت بأن أمن واستقرار السودان يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.

من جانبها، أعربت المهدي عن تطلع السودان لتطوير الجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون بين البلدين، مثمنةً الدعم المصري المخلص للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به، بما أسهم في تجاوز السودان لصعوبات تلك المرحلة.

بالاضافة الى تعبيرها عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية الملهمة في مجال الإصلاح الاقتصادي التي حققت نجاحاً كبيراً.

كما اوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان اللقاء شهد التباحث حول قضية سد النهضة، حيث أكد السيسي موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب.

