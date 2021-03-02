التسييري الكفرة يبحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المشاريع التي تحتاجها المدينة

بنغازي 03 مارس 2021 (وال)- التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية الكفرة المهندس عبد الرحمن عقوب، مع الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لدى مدينة بنغازي السيد جيراردو نوتو.

هذا وتم خلال اللقاء الذي حضره، عضو لجنة إدارة الأزمة وعضو حكماء الكفرة الشيخ محمود بوخير الله، ومندوب البرنامج المهندس محمد شمبش، مناقشة المشاريع التي تحتاجها بلدية الكفرة في مختلف المجالات الحياتية، بما يتماشى مع خطة البرنامج الإنمائي من بينها حفر عدد من الآبار في بعض الأحياء، وصيانة صالة مطار الكفرة الدولي، ومشروع إنارة بعض الطرق، وتركيب محطات كهرباء التي يجري تنفيذها حاليًا.

وتعهد ممثل للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لدى بنغازي السيد جيراردو نوتو، بزيارة قريبة إلى بلدية الكفرة، والتنسيق مع بعض المؤسسات المانحة لتنفيذ عدد من المشروعات الهامة التي تقترحها البلدية، بما يخفف من معاناة أهالي المدينة. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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