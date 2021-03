أكد جون كيربي الناطق الرسمي باسم البنتاغون أنه النتائج المرجوة من الضربات الجوية على مواقع في سوريا لا يمكن أن تكون قد تحققت بعد .

حي نقلت روسيا اليوم عن كيربي حديثه في مؤتمر صحفي ، والذي قال فيه : ” أحد الأهداف التي أردنا تحقيقها بهذه الضربة كان منع الهجمات المستقبلية من قبل التشكيلات المسلحة على عناصرنا، وعلى منشآتنا، وعلى شركائنا العراقيين ” .

و في رده على أحد الصحفيين الذي سأله “هل يمكن معرفة ما إذا كان الهجوم قد تسبب بعواقب بالنسبة لحركة أو قدرات المليشيات ؟ ” قال :

“لا أعتقد أننا لاحظنا أي تأثير مرئي حتى الآن ، بدون شك، لن أناقش القضايا المتعلقة بالاستخبارات“.

و أوضح كيربي سابقاً أن ” قوات الجيش الأمريكي المنتشرة في مناطق شمال شرقي سوريا، والذين يقدر عددهم بنحو 900 عسكري “هم هناك لدعم المهمة ضد تنظيم (الدولة) في سوريا هذا هو سبب وجودهم هناك” .

وأضاف كيربي أن ” موظفي وزارة الدفاع ومقاوليها من الباطن ليسوا مخوّلين بمد يد المساعدة إلى شركة خاصة تسعى لاستغلال موارد نفطية في سوريا، ولا إلى موظفي هذه الشركة أو إلى وكلائها ” .

الجيش الأمريكي يستهدف قوات مدعومة إيرانياً شرقي سوريا

نفذت قوات الجيش الأمريكي ،فجر اليوم ،عدة غارات جوية استهدفت بنى تحتية تستخدمها فصائل مسلحة موالية لإيران في شمال شرق سوريا .

ووفقاً لقناة المملكة قال، جون كيربي ، المتحدث باسم وزارة الذفاع الأمريكية في بيان أن”عملية القصف هذه هي عملية دفاعية، والضربات دمرت بنى تحتية عديدة تقع في نقطة حدودية تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران وخصوصا كتائب حزب الله”.

كما أضاف أن “الضربات سمح بها ردا على الهجمات الأخيرة على الطاقم الأميركي وقوات التحالف في العراق، والتهديدات المستمرة ضد هؤلاء”.

ومن جهته أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه “رصد بعد منتصف ليل الخميس الجمعة، استهدافا جويا جديدا طال الميليشيات الموالية لإيران في منطقة غربي الفرات،”.

ليشير إلى أن ” طيران حربي تابع للقوات الأميركية باستهداف شحنة أسلحة للميلشيات الموالية لإيران من الجنسية العراقية لحظة دخولها إلى سوريا”.

وبيّن مدير المرصد، رامي عبد الرحمن،أن “هناك عدد كبير من القتلى. قُتل ما لا يقل عن 17 مقاتلا، وفقا لتقدير أولي جميعهم من أعضاء الحشد الشعبي”.

The post كيربي : لم نلتمس بعد نتائج الضربات الجوية في سوريا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ