السودان.. فارس النور: عملت مع حميدتي بعد أن لمست فيه الصدق

صرح فارس النور، مستشار قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ان اختياره العمل مع حميدتي،كان بعد لمس فيه الصدق و الاخلاص فيه وأنه يرغب في تقديم خدمة للبلاد.

وأفاد فارس النور لصحيفة «الجريدة» بانه:” لن يكون بمقدوري أن ألوم من انتقدوني لأنني أعتقد أننا كسودانيين حتى هذه اللحظة لدينا اشكالية في تقبل بعض وعندما التمست الصدق والاخلاص في حميدتي لم يكن لدي اشكال في أن أكون شريكه في التغيير”

وعلى تعرضه للهجوم والانتقادات بسبب عملة مع الدعم السريع قال النور:”مابلوم الناس الردموني لأنهم ماشايفين الصورة واضحة لكن بعد عامين سيرون الصورة الحقيقية”.

وعن انه باع القضية رد المستشار: “هذا عهد بيني وبين الشهداء هم ماتوا من أجل بناء الوطن وأنا الآن أعمل من أجل ذلك، وموضوع فض الاعتصام سيفصل فيه القضاء وأنا لست قاضيا ولن ألوم من لديهم نظرة سالبة تجاهي لأنهم لم يروا الصورة واضحة”.

وفي سياق متصل، أظهرت معلومات تحصلت عليها صحيفة (الحراك السياسي) الصادرة تفاصيل مثيرة بشأن التحقيقات التي تجريها لجنة التحقيق في فض الاعتصام التي يترأسها نبيل اديب.

وكشفت المعلومات عن مخاطبة لجنة اديب لمجلس السيادة لمدها بمحضر اجتماع “حدث ما حدث” والذي سبق فض الاعتصام ، الا ان مجلس السيادة قال بأنه وأثناء إجراءات التسليم والتسلم بين مجلس السيادة و المجلس العسكري وقتها لم يتم العثور على المحضر .

وفي ذات السياق قالت الصحيفة أن اللجنة تسلمت مئات الفيديوهات لفض الاعتصام والتي لم تنشر في مواقع التواصل الإجتماعي.

في الأثناء كشفت مصادر عالية الثقة بحسب صحيفة (السوداني) أن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول “محمد حمدان دقلو” أول من يمثل من المكون العسكري في مجلس السيادة أمام اللجنة المستقلة للتحقيق في فض الاعتصام.

وقالت المصادر إن لجنة التحقيق أجرت تعديلات على جدول مثول العسكريين بمجلس السيادة للمرة الثانية، وبررت التعديل بأنها مشغولة في جوانب أخرى في ذات القضية، ولفتت المصادر إلى أن نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو أول الذين سيمثلون أمام اللجنة.

