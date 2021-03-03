حول رئيس مجلس إدارة شركة كوماتس للاستيراد والتصدير، عمر عصام صديق، مبلغ ١٠ مليون درهم عن طريق بنك النيل، وذلك في إطار المساهمة في إستقرار قيمة العملة الوطنية ولإنجاح حملة حصيلتك بالبنك .

وقال رئيس شركة كوماتس ان “حملة حصيلتك بالبنك” وجدت تجاوب وتعاون كبير بين اصحاب الشركات والمغتربين.

كما وناشد صديق جميع المصدرين بتحويل كافه حصائل الصادر عبر البنوك لإنجاح الحملة، مؤكدا عن جاهزيتهم للمبادرات التى تساهم في إنعاش الاقتصاد في البلاد وإعادة قيمة العملة الوطنية، وفقا لموقع أخبار السودان.

وفي سياق متصل، كشف محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين أن مشتروات البنوك السودانية من النقد الأجنبي خلال خمسة أيام فقط من تنفيذ قرار تعويم الجنيه بلغت 25.4 مليون دولار.

فيما بلغ حجم مبيعاتها 20.4 مليون دولار، ووصف المحافظ خلال تصريحات صحفية بالأرقام غير المسبوقة وتوقع زيادتها وفقا للمؤشرات الحالية لجهة أن القرار في بدايته، حسبما أفاد موقع (التغيير) السوداني.

وأعلن المحافظ عن ضخ نقد أجنبي للبنوك عبر إطلاق برنامج “مزادات النقد الأجنبي” مبينًا أن المركزي سيطرح عملة أجنبية في شكل مزادات للبنوك والصرافات بغرض توفير النقد الأجنبي لتستطيع تلبية طلبات الجمهور”.

وكشف البنك المركزي عن إطلاق استخدام بطاقات الائتمان العالمي “فيزا كارد”، وضخ نقد أجنبي للبنوك عبر إطلاق برنامج “مزادات النقد الاجنبي”.

وفي مقابل الإجراءات التي يقوم بها المركزي لتجاوز الاشكاليات التي تواجه سعر الصرف والشح في العملات الأجنبية، أكد جهاز المغتربين أنه شرع في تقديم حوافز للسودانيين العاملين بالخارج تصل لـ(22) حافز سيعلن عنه خلال مؤتمر صحفي.

وعلى صعيد متصل، قامت مباحث العمليات الفيدرالية بإيقاف “60” متهماً بسبب تجارتهم في العملة، خارج القنوات الرسمية “السوق السوداء” وسط الخرطوم.

هذا وقد شنت مباحث العمليات الفيدرالية حملات شرسة في الخرطوم استهدفت “السريحة” الذي يلحون بالنقود وسط الخرطوم، حيث تم ايقافهم في بلاغات تتعلق بالنقد الأجنبي، بحسب “اليوم التالي”.

يذكر أن المباحث قد كثفت حملاتها ضد تجار العملات الذي يعملون في السوق الموازي، عقب تحرير سعر الصرف من قبل الحكومة السودانية.

The post رئيس شركة كوماتس يحول ١٠ مليون درهم ببنك النيل السوداني appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ