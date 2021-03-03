الدولار يشهد ارتفاعاً طفيفاً في الموازي السوداني

سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً طفيفاً مقابل الجنيه السوداني، في السوق السوداء، في تعاملات اليوم الأربعاء.

ووفقاً لحديث تاجر عملة لـ”أخبار سوق عكاظ” فإن سعر صرف الدولار بلغ اليوم 378 جنيهاً مقارنة بـ376 جنيهاً بالأمس.

بينما جاء سعر صرف العملة الخضراء في البنك المركزي اليوم بـ 377.8723 جنيهاً.

وأضح تاجر العملة أن سعر صرف الريال السعودي بلغ 99 جنيهاً، مقابل 100.809 في البنك.

في حين تم تداول الدرهم الإماراتي في الموازي السوداني بـ 101 جنيه، مقارنة بـ 102.884 في البنك.

هذا ويشهد السوق الموازي السوداني حالة غير مسبوقة من الركود، بسبب اتجاه المواطنين لتبديل عملاتهم عبر نوافذ البنوك الرسمية عقب تحرير سعر الصرف في السودان.

فضلاً عن الحملات الأمنية الكثيفة التي تشنها السلطات في الخرطوم على تجار الدولار والعملات الأجنبية.

وفي سياق متصل، كشف محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدينأن مشتروات البنوك السودانية من النقد الأجنبي خلال خمسة أيام فقط من تنفيذ قرار تعويم الجنيه بلغت 25.4 مليون دولار.

فيما بلغ حجم مبيعاتها 20.4 مليون دولار، ووصف المحافظ خلال تصريحات صحفية بالأرقام غير المسبوقة وتوقع زيادتها وفقا للمؤشرات الحالية لجهة أن القرار في بدايته، حسبما أفاد موقع (التغيير) السوداني.

وأعلن المحافظ عن ضخ نقد أجنبي للبنوك عبر إطلاق برنامج “مزادات النقد الأجنبي” مبينًا أن المركزي سيطرح عملة أجنبية في شكل مزادات للبنوك والصرافات بغرض توفير النقد الأجنبيلتستطيع تلبية طلبات الجمهور”.

وكشف البنك المركزي عن إطلاق استخدام بطاقات الائتمان العالمي “فيزا كارد”، وضخ نقد أجنبي للبنوك عبر إطلاق برنامج “مزادات النقد الاجنبي”.

وعلى صعيد متصل، قامت مباحث العمليات الفيدرالية بإيقاف “60” متهماً بسبب تجارتهم في العملة، خارج القنوات الرسمية “السوق السوداء” وسط الخرطوم.

هذا وقد شنت مباحث العمليات الفيدرالية حملات شرسة في الخرطوم استهدفت “السريحة” الذي يلحون بالنقود وسط الخرطوم، حيث تم ايقافهم في بلاغات تتعلق بالنقد الأجنبي، بحسب “اليوم التالي”.

يذكر أن المباحث قد كثفت حملاتها ضد تجار العملات الذي يعملون في السوق الموازي، عقب تحرير سعر الصرف من قبل الحكومة السودانية.

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