تونس تشدد إجراءات الوافدين من ليبيا بعد اكتشاف السلالة المتحورة لفيروس كورونا

تونس 03 مارس 2021 (وال) -أعلنت وزارة الصحة التونسية أمس الثلاثاء، اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد والمكتشفة ببريطانيا في البلاد.

وأكد مديرالصحة الوقائية في ولاية مدنين التونسية زيد الغنز، أن الجهات الصحية شددت إجراءات مراقبة ومتابعة الليبيين الوافدين على الجهة، عقب اكتشاف السلالة البريطانية لكورونا في ليبيا، بحسب ما ذكرته مصادر صحفية تونسية .

وقال: “ستتم المراقبة والمتابعة على الوافدين، سواء عبر المعبر الحدودي برأس جدير بمعتمدية بن قردان من ولاية مدنين، أو بمختلف المصحات التي يتوجهون لها للعلاج وذلك على خلفية الكشف عن السلالة البريطانية بليبيا خلال الفترة القريبة الماضية، وذلك في إطار إجراءات وقائية ولمنع خطر تسللها إلى البلاد”.

وأشار إلى “ضرورة اليقظة من قبل كافة الأطراف الصحية الناشطة بالمنفذ الحدودي برأس الجدير وبالمصحات الخاصة والانتباه والحذر، سواء تجاه الوافدين بسياراتهم الخاصة أو المرضى القادمين على متن سيارات الإسعاف الليبية نحو المصحات الخاصة بالجهة”.(وال تونس) س خ.

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