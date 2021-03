وزيرة الصحة القطرية تدعو كبار السن بتعجيل تلقي لقاح كورونا

دعت وزيرة الصحة العامة القطرية، حنان محمد الكواري، كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن70 عاما تلقوا ولم يتلقوا لقاح “كوفيد-19″، حتى الآن إلى عدم تأجيل البدء في عملية التطعيم.

كما وأكدت وزيرة الصحة العامة القطرية بأن أكثر من 60 بالمئة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا حتى الآن، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آلثاني، الحكومة القطرية، باعتماد استخدام لقاح “فايزر” و”بيونتيك” الأمريكي الألماني المشترك المضاد لفيروس كورونا بشكل طارئ، بناء على توجيهات أمير البلاد

وأكدت وزارة الصحة أن “القرار جاء بتوجيه من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حول الإذن بالتسجيل والاستخدام الطارئ للقاح المنتج من قبل تحالف شركتي (فايزر وبيونتيك)، والذي يعتبر أحد اللقاحين اللذين تعاقدت وزارة الصحة العامة على شرائهما والحصول عليهما”.

وأوضح البيان”تم اعتماد اللقاح عقب إجراء دراسة ومراجعة دقيقة ومكثفة للقاح ونتائج الدراسات السريرية التي تمت على شريحة كبيرة من المتطوعين والتي أثبتت أن اللقاح آمن وفعال وفقا للمعايير الدولية”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق، احتفلت قطر، الجمعة الماضية، بمناسبة اليوم الوطني القطري الذكرى السنوية لتولي الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، مؤسس دولة قطر، الحكم عام 1878.

وحملت احتفالات هذا العام شعار “نحمدك يا ذا العرش”، المأخوذ من أحد الأبيات الشعرية للشيخ جاسم بن محمد بن ثاني المؤسس الراحل، وتم خلالها تقديم عروض عسكرية متنوعة.

وبحسب الأناضول، فقد حضر الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني القطري أمير قطر تميم آل ثاني، وأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة، ويرافقهم عدد من الوزراء والمسؤولين.

وخلال الاحتفال عُزِف النشيد الوطني لقطر وأُطلقت 18 طلقة مدفعية، كما قُدِمت عروض جوية بواسطة مقاتلات وطائرات استعراضية، وأخرى قدمتها قوات الجيش والشرطة والأمن.

وفي السياق، اعلنت الخطوط الجوية القطرية ، عن أن خسائرها بلغت 7 مليارات ريال بما يعادل “1.92 مليار دولار” للسنة المالية المنتهية في 31 مارس، بسبب أزمة كورونا التي تعصف بقطاع الطيران في أنحاء العالم.

وكشفت الشركة بحسب ما جاء في “العربية” عن أنها تسلمت 7.3 مليار ريال مقدمة من مالكتها، الحكومة القطرية، بعد شهر مارس آذار وتم تحويلها إلى أسهم جديدة فيها.

