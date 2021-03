كشفت مصادر عن توقعاتها بوصول “820” ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا” الضاد لفيروس كورونا المستجد، إلى السودان.

ومن جهته امتدح عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء في السودان، الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة الاتحادية، وآلية الكوفاكس، ومنظمة اليونيسيف، من أجل وصول “820” ألف جرعى من لقاح كورونا إلى السودان.

ومن المتوقع بحسب “حكايات” أن تصل الدفعة الأولى من اللقاح اليوم الأربعاء، والتي تقدر بحوالي ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف جرعة، ليكون السودان بذلك أول دولة تحصل على اللقاح بمنطقة شرق المتوسط.

هذا وقد وجه حمدوك بالعمل مباشرة على إيصال اللقاح للفئات المستهدفة، والبدء بالفئات الأكثر عرضه للفيروس، من الكادر الطبي، وكبار السن وغيرهم.

وبدوره أكد وزير الصحة السوداني، عمر أحمد النجيب، أن عملية التطعيم ستبدأ مباشرة خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكداً سعيهم في توفير اللقاح في كل أرجاء السودان.

وكان السودان قد أعلن من خلال بيان وزارة الصحة، الصادر في الأول من مارس الجاري، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما أعلن السودان عن أنه لم يسجل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، فيما تم تسجيل 20 حالة شفاء، بحسب “الصيحة”.

ووفقاً ليبان الوصحة في السودان، فإن معظم الحالات سُجلت في ولاية الخرطوم.

ليرافع تراكمي حالات الإصابة إلى 28 ألف و351 إصابة، بينما وصل تراكمي حالات الشفاء إلأى 22 ألف و907 حالة شفاء.

في حين وصل تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة في السودان، شهر مارس الماضي، إلى 1880 حالة وفاة.

ومن جهتها شددت الصحة السودانية على ضرورة الالتزام بتطبيق الإرشادات الصحية، فضلاً عن التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

وفي السياق هاجم مدير عام وزارة الصحة السودانية في ولاية الخرطوم د.محجوب منوفلي، عدم التزام الكثير من المدارس والمراكز بالتدابير الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا.

لتقرر على ذلك وزارة الصحة اجراء اجتماع مشترك اليوم الاثنين بين وزارتي الصحة، والتربية، للوقوف على التزام المدارس بالاشتراطات والضوابط الصحية.

وحذر مدير عام وزارةالصحة، من أن :”واقع كورونا لم يصل بعد إلى مرحلة الأمان الكامل وإنتهاء الوباء وذلك لن يحدث ما لم تصل الولاية إلى عدم تسجيل أية حالة إيجابية على مدى 28 يوماً”.

The post السودان.. وصول الدفعة الأولى من لقاح كورونا اليوم appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ