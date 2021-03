الخرطوم .. الشرطة السودانية تصادر أسلحة و عبوات ناسفة

أعلن جهاز الشرطة السودانية عن قيامها بعملية نوعية في العاصمة الخرطوم تمكنت خلالها من مصادرة أسلحة متنوعة و عبوات ناسفة .

و قال النزير خضر مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية في تصريح له عقب تنفيذ العملية : ” تم تكوين فريق مشترك بين المباحث الجنائية وجهاز المخابرات العامة، لكشف أبعاد النشاط الإجرامي للشبكة” .

” حيث تمكن الفريق من متابعة المعلومات وتحديد هوية المشتبه بهم بدقة وأماكن تخزين السلاح والمتفجرات في ضاحية جبرة جنوبي الخرطوم ” ، وفقأ لقناة النيل .

و أوضح انه تم إلقاء القبض على اثنين من المتورطين ، كان بحوزتهما ” 25 بندقية كلاشنكوف و 5 بنادق “جيم ثري”، و 93 قذيفة “آر بي جي”، و 7 أشرطة رشاش و 38 عبوة ناسفة، و 48 مبرد حرارة كلاشنكوف و 3880 طلقة ذخيرة مختلفة ” .

أسلحة مصادرة

الشرطة السودانية تحرر فتيات إثيوبيات من عصابة اتجار بالبشر

تمكنت قوات بالشرطة السودانية بولاية القضارف الواقعة شرقي السودان من تحرير 10 فتيات إثيوبيات من عصابة اتجار بالبشر كانت في طريقها لتهريب 21 مواطنًا إثيوبيًا.

وتنشط عصابات في حدود السودان الشرقية المحاذية لإثيوبيا، في عمليات اتجار بالبشر على الرغم من الاشتباكات العسكرية بين قوات البلدين، في عمليات تقول الخرطوم إنها تهدف إلى استرداد مساحات محتلة.

وقال مدير شرطة ولاية القضارف، اللواء صابر الله جابو فضل السيد، في تصريح صحفي، السبت: “نجح فريق ميداني من شرطة محلية القلابات الغربية في تحرير 12 إثيوبي من ضحايا عاصبة اتجار بالبشر “، وفقًا لموقع (سودان تريبون).

وتحركت قوة مشتركة من تشكيلات الشرطة إلى منطقة ود ضعيف، بعد وصول معلومات عن العملية.

وأوقفت القوة المشتركة سيارة من طراز “برادو” كانت تقل 21 إثيوبي بينهم 10 فتيات، ومن ثم تحريرهم.

والقت الشرطة القبض على سائق السيارة واثنين من المتهمين، قيّدت ضدهم إجراءات قانونية، كما جرى حجز السيارة.

وتعمل قوات الشرطة، إضافة إلى قوات الدعم السريع، على مكافحة تجارة البشر والهجرة غير الشرعية في المناطق الحدودية للسودان مع الدول الأخرى.

على صعيد منفصل، أصدرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، بيانا شديد اللهجة الى إثيوبيا وذلك عقب أن نشرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانا قامت بالإساءة فيه إلى السودان واتهامه بالعمالة لأطراف أخرى.

