الخارجية المصرية تعلق على تحطم طائرة في جنوب السودان

اصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا، اليوم الأربعاء، علقت فيه على حادث تحطم طائرة ركاب عقب إقلاعها من ولاية جونجلي في جمهورية جنوب السودان.

وقالت الخارجية المصرية، في بيانها لها، :”تعرب جمهورية مصر العربية عن صادق مواساتها وخالص تعازيها لجمهورية جنوب السودان الشقيقة إثر تحطم طائرة ركاب عقب إقلاعها من ولاية جونجلي متجهةً إلى العاصمة جوبا، مما أسفر عن العديد من الضحايا”.

وتابع البيان :” تقدم مصر خالص العزاء لأسر الضحايا الأبرياء، مؤكدةً على تضامنها مع جمهورية جنوب السودان الشقيقة في هذا الحادث الأليم”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

الجيش الحكومي جنوب السودان يلوح باستخدام القوة لجمع السلاح

وفي سياق جنوب السودان، هدد الجيش الحكومي جنوب السودان اليوم ، السبت ، وفي بيان له باستخدام القوة لتجريد المواطنين من السلاح في ظل تنامي أعمال العنف.

يأتي تهديد الجيش الحكومي جنوب السودان وسط تنامي لأعمال العنف والاقتتال العشائري وغارات نهب الابقار في أجزاء واسعة من البلاد.

وقال سانتو دوميج، نائب المتحدث الرسمي باسم الجيش في تصريحات للصحفيين بجوبا، إن “هناك خطة سيتم تنفيذها قريبا تهدف لاستئناف حملات جمع السلاح المنتشر في أيدي المدنيين بمطقة تونج التابعة ولاية واراب”.

ولوح دوميج بإمكانية استخدام القوة في حال رفض المواطنين تسليم الأسلحة التي بحوزتهم والتعاون مع السلطات الحكومية.

وأضاف: “لن نقف مكتوفي الأيدي لنشاهد المواطنين يقتلون بعضهم، ولكننا سنتدخل لنزع السلاح ولو اضطررنا لاستخدام القوة”.

وتشهد جنوب السودان مواجهات جديدة بين المجتمعات المحلية في جونقلي وواراب والاستوائية الوسطى، خلفت أكثر من 200 قتيل في خلال أسبوعين، نتيجة للغارات التي تهدف لنهب الأبقار بقوة السلاح.

وفي أغسطس/آب من العام الماضي وقعت مواجهات شرسة بين الرعاة المسلحين والقوات الحكومية بسبب مقاومتهم لحملة جمع الأسلحة في منطقة تونج خلفت 127 من القتلى من الطرفين مما دعي الحكومة لوقف الحملة وانسحاب قواتها من المنطقة.

والشهر الماضي أصدر الفريق أول سلفاكير ميارديت، رئيس جنوب السودان، توجيهات صارمة للقطاع الأمني بالبلاد بالتدخل من أجل الوقف الفوري للهجمات التي يشنها مسلحون على الطرقات الرئيسية بالبلاد، ووضع حلول ناجعة للقتال العشائري والعنف المجتمعي المنتشر في أجزاء واسعة من البلاد.

