أفادت مصادر عن أن شرطة مكافحة المخدرات في السودان، نفذت كميناً، ألقت من خلاله القبض على اثنين أثناء بيعهم لـ”مخدرات” في الخرطوم.

هذا وقد تبين أن المتهمين أحدهما يتبع لقوات الدعم السريع، والمتهم الثاني يتبع للحركة الشعبية جناح مناوي، بحسب “الانتباهه أون لاين”.

ووفقاً للمصادر فقد تم العثور على حبوب مخدرة بحوزتهما، بالإضافة لمبالغ مالية عبارة عن عوائد من تجارة المخدرات.

وفي منتصف شهر فبراير المنصرم، كشفت مصادر موثوقة عن دخول كميات كبيرة من أحد أخطر أنواع المخدرات فى العالم إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب المصادر فإن المخدر الخطير الذي وصل الخرطوم يسمى “آيس كريستال”، وفقاً لما جاء في “الانتباهه أون لاين”.

وأفادت المصادر أن المخدر قادم من دول غرب إفريقيا، كاشفة عن الشرطة السودانية أعلنت قبضها عن متهم نيجيري ضُيط بحوزته 400 جرام من المخدر، موضحة أن قيمة الكمية المضبوطة بحوزة النيجيري تقدر بـ40 مليار.

وفي وقت سابق، وجة وزير الداخلية السوداني المكلف، الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ قوى إعلان الحرية والتغيير بجميع مكوناتها بضرورة تبصير المجتمع السوداني بمدى خطورة الأوضاع الأمنية التي شهدتها بعض الولايات مؤخرا.

حيث طالب وزير الداخلية :”أن تكون هنالك برامج تستقطب طاقات الشباب في أعمال إيجابية، ولفت إلى أنهم يعولون على سلمية الشعب الذي قدم نموذجاً في الثورات لكل العالم”.

وفي سياق آخر، أعلن جهاز الشرطة السودانية عن قيامه بعملية نوعية في العاصمة الخرطوم تمكنت خلالها من مصادرة أسلحة متنوعة و عبوات ناسفة .

و قال النزير خضر مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية في تصريح له عقب تنفيذ العملية : ” تم تكوين فريق مشترك بين المباحث الجنائية وجهاز المخابرات العامة، لكشف أبعاد النشاط الإجرامي للشبكة” .

” حيث تمكن الفريق من متابعة المعلومات وتحديد هوية المشتبه بهم بدقة وأماكن تخزين السلاح والمتفجرات في ضاحية جبرة جنوبي الخرطوم ” ، وفقأ لقناة النيل .

و أوضح انه تم إلقاء القبض على اثنين من المتورطين ، كان بحوزتهما ” 25 بندقية كلاشنكوف و 5 بنادق “جيم ثري”، و 93 قذيفة “آر بي جي”، و 7 أشرطة رشاش و 38 عبوة ناسفة، و 48 مبرد حرارة كلاشنكوف و 3880 طلقة ذخيرة مختلفة ” .

The post السودان.. القبض على افراد بالدعم السريع والحركة الشعبية يتاجرون بالمخدرات appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ