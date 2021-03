قتلى بتحطم طائرة بولاية جونقلي في جنوب السودان

أسفر تحطم طائرة تجارية في بياري بولاية جونقلي في جمهورية جنوب السودان،عن مقتل 10 أشخاص على الأقل .وفق ما أعلن حاكم الولاية ديناي جوك شاغور في بيان الثلاثاء.

ونقلت وكالة فرانس برس، الأربعاء، عن شاغور قوله: “تبلغت بذهول وهول خبر تحطم طائرة (إتش كاي 4274) التابعة لشركة الخطوط الجوية الجنوبية العليا الذي حصل اليوم في الثاني من مارس 2021 قرابة الساعة 17:05″.

وتابع البيان : “قتل 10 أشخاص من بينهم الطياران. نتوجه بصلواتنا إلى عائلاتهم وأقربائهم”.

وأوضح النص أن الطائرة تحطمت على مدرج الإقلاع في بلدة بياري الصغيرة في الولاية الواقعة في شرق البلاد.

كما أنه لم يعرف حتى الآن عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة. وأكدت شركة الطيران الجنوبية العليا أن بعض المعلومات تفيد عن “10 أشخاص، وأخرى عن 24″، مكتفية بتأكيد “مقتل جميع” الركاب.

وصرح مدير شركة الطيران أيي جوانغ أيي لوكالة فرانس برس.الأربعاء: “كل ما قيل لنا أن الطائرة أقلعت بصورة طبيعية متوجهة إلى بياري، وحطت، وعندما أقلعت للانطلاق إلى جوبا تحطمت في جونقلي “.

وأضاف قائلا “لا أحد يعرف في الوقت الحاضر ما الذين تسبب بالحادث، لم نرسل بعد فريق تحقيق إلى الموقع”.

وفي 2017، اشتعلت النيران في طائرة تابعة لشركة اخطوط الجوية الجنوبية العليا عند هبوطها في ولاية واو شمال غربي البلاد، وأصيب 37 راكبا بجروح من دون وقوع قتلى.

