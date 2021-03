الفنانة الإماراتية أحلام تتلقي تهنئة من زوجة سلطان عمان

تلقت الفنانة الإماراتية أحلام، تهنئة من زوجة سلطان عمان، عهد بنت عبدالله البوسعيدية على طرح أحدث ألبوماتها الغنائية “فدوة عيونك”.

بدورها، عبّرت أحلام لزوجة سلطان عمان، من خلال حسابها على موقع “تويتر”، عن رغبتها في الغناء أمامها في يوم المرأة العمانية، الذي يصادف يوم 16 أكتوبر.

ونشرت الفنانة الإماراتية تغريدة قالت فيها:”أتمنى هذا التشريف أن أغني أمام السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدي، رعاها الله، في يوم المرأة العمانية في الأوبرا السلطانية في عمان الفخر”.

وإعتبرت أحلام، أن تهنئة زوجة سلطان عمان لها هو تشريف ووسام على صدرها، وأن الخطاب الرسمي الذي تلقته منها وتتضمن تهنئتها على الألبوم وسم في القلب، الذي سيظل مديوناً لها طوال العمر، وفقاً لما ذكر في موقع روسيا اليوم.

الفنانة الاماراتية أحلام تحتفل بمسبار الأمل

وفي السياق، غردت الفنانة الإماراتية أحلام على صفحتها على تويتر محتفلة بوصول مسبار الأمل الى كوكب المريخ، قائلة إن مسبار الأمل لن يكون الأخير.

وجاء في تغريدة أحلام: “مسبار الأمل لن يكون الأخير، بل بداية لرحلة لم ولن تتوقف، يترجم إرادة النجاح التي باتت نهجاً ثابتاً ودائماً في مسيرة الإمارات، الأمل يصنع العظماء والعظماء هم من يصنعون الأمل وينشرونه في العالم.. العرب إلى المريخ.”

اضافت أحلام في تغريدة أخرى: “نحن على موعد مع إنجاز آخر يتحقق بوصول مسبار الأمل إلى المريخ غدًا، في هذه المناسبة الاستثنائية تملؤنا مشاعر الفخر والامتنان تجاه قيادتنا الرشيدة التي استطاعت برؤيتها الفريدة أن تصنع هذا الإنجاز الاستثنائي ليكون بمثابة منارة تلهم الأجيال المقبلة في الوطن العربي“.

وقامت احلام بتغيير صورة بروفايل حسابها على تويتر الى صورة تجمع كل من نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع عبارة المستحيل ليس إماراتياً العرب الى المريخ.

نجوم الفن يهنئون الإمارات بوصول مسبار الأمل إلى المريخ

و سارع نجوم ونجمات الدول العربية، بتقديم التهاني والأماني بالنجاح والتقدم والتطور لدولة الإمارات، وذلك عقب وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ.

حيث قال الفنان ​حسين الجسمي​، فنشر عبر حسابه، قائلاً: “الإمارات رؤية كونية أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيّدي صاحب السمو رئيس الدوله ونائبه وولي عهده وأصحاب السمو الحكام وشعب الإمارات والعرب جميعاً لنجاح مهمة مسبار الأمل”.

