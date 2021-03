مانشستر سيتي يواصل سلسلة الانتصارات ويهزم وولفرهامبتون

تمكن نادي مانشستر سيتي من افوز على ضيفه وولفرهامبتون بأربعة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

شهد اللقاء تألق الجزائري رياض محرز الذي سجل هدف وصنع اثنين ، فالهدف الأول جاء عن طريق الخطأ من مدافع ولفرهامبتون لياندير ديندونكير عند الدقيقة 15 لينتهي الشوط الأول بتقدم متنشستر سيتي .

وعند الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني جاء هدف التعادل عن طريق اللاعب كونور كوادي، ليسجل بعدها البرازيلي جابرييل خيسوس الهدف الثاني عند الدقيقة 80 ،وفقاً لموقع سبورت 360 .

وحمل الهدف الثالث توقيع الجزائري رياض محرز عند الدقيقة 90 ، ليختتم جيسوس أهداف اللقاء بهدف ثان له ولاابع للفريق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع .

ليرتفع رصيد مانشستر سيتي بذلك إلى 65 نقطة في الصدارة بفارق 15 نقطة أمام الوصيف مانشستر يونايتد ، بينما بقي ولفرهامبتونمحتلاً المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة .

وفي سياق أخر أحبط الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي قلب دفاع نابولي الإيطالي مساعي فريق مانشستر سيتي في تعزيز الخط الخلفي للفريق السماوي بعدما حسم مستقبله للنادي الذي سينتقل إليه.

وينتهي عقد اللاعب مع نادي نابولي في شهر يونيو من العام 2023، إلا أنه ارتبط اسمه مع أكثر من فريق بالدوري الإنجليزي.

كما تداولت الصحف الإنجليزية مؤخرًا رغبة نادي مانشستر سيتي للتعاقد مع كوليبالي رفقة أندية أخرى تطمح لضم صخرة الدفاع السنغالية، من بينها تشلسي وليفربول وباريس سان جيرمان وريال مدريد.

لينقل موقع (كووورة العربي) ما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية ، مؤكدة رغبة اللاعب في الانضمام لفريق مانشستر يونايتد سيما وأن سولسكاير من أكبر المعجبين بالمدافع.

وأشارت إلى أن الأزمة تظل في الشروط المالية التي يطلبها أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، والبالغة 100 مليون إسترليني.

ومن جهة أخرى ، كشفت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، بأن فريق مانشستر سيتي لديه ثقة كبيرة في فوزه بسباق التعاقد مع ميسي الصيف القادم.

وقالت الصحيفة إن الفريق الإنجليزي تكمن ثقته في وجود المدرب بيب جوارديولا الذي جدد عقده مؤخرًا مع النادي، مشيرة للعلاقة الجيدة التي تجمع ميسي مع المدرب الإسباني.

فإن التعاقد مع ميسي سيكون بمثابة الحلم لجماهير النادي السماوي، وكذلك جواردويلا الذي درب الأرجنتيني لأربعة مواسم بين عام 2008 و 2012.

The post مانشستر سيتي يواصل سلسلة الانتصارات ويهزم وولفرهامبتون appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ