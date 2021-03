تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرة كاملة بمصر

اعلنت مصلحة السجون المصرية، بوزارة الداخلية، عن تنفيذ حكم إعدام بحق 4 مجرمين من أسرة واحدة، داخل سجن برج العرب في الإسكندرية.

حيث نفذت قوات الأمن حكم الإعدام كل من :” محمد ر إ، 57 سنة، مزارع ومقيم بقرية فلسطين دائرة قسم شرطة العامرية، وأبنائه كل من شعبان محمد ر 27 سنة سائق، وحمودة م ر، 31 سنة عامل، وأحمد م ر، 30 سنة، وذلك لقتلهم شقيقهم الرابع رمضان مزارع، لسرقته، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة تمهيدا لتسليمهم لذويهم لدفنهم”.

ونفذت عقوبة الإعدام، بحضور قيادات سجن برج العرب وعضو من النيابة العامة وطبيب شرعي ومندوب من الأوقاف المصرية، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.

وفي السياق، أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، طبيب أسنان الى محكمة الجنايات المختصة بتهمة “هتك عرض أربع رجال بالقوة”

وفي هذا الشأن أصدرت النيابة بيانا قالت فيه: أن “النيابة العامة كانت قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة 6 شهود، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بشأن فحص هاتفه، وما تبين للنيابة العامة باطلاعها على هذا الهاتف”. بحسب اليوم السابع.

وتابعت النيابة بالقول إن المتهم أقر بأنه “يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، وأن هذا الاضطراب وإن كان لا يسلبه وعيه وإدراكه فإنه زين له ارتكاب سلوك خاطئ”.

وفي 27 يناير، أعلنت النيابة المصرية أنها أمرت بحبس الطبيب على ذمة التحقيقات بعدما تلقت بلاغًا من 5 أشخاص في شهر سبتمبر 2020 ضد طبيب أسنان لتحرشه بهم وهتكه عرضهم بالقوة، وبعد العثور على أدلة فنية في هاتفه ومواجهته أقر بالتهم المنسوبة إليه.

