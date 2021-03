توجه الفريق أول محمد حمدان دقلو ” حميدتي”، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، إلي مدينة الضعين حاضرة ولاية شرق دارفور صباح اليوم.

وسيرافقه لمدينة الضعين خلال الزيارة، عضو المجلس مالك عقار ووزيرا الحكم الاتحادي والرعاية الاجتماعية، ووكيل وزارة الصحة الاتحادية، وسفير دولة الإمارات بالخرطوم بالإضافة الى الوفد الإيطالي الزائر للبلاد.

وجاءت زيارت دقلو والوفد المرافق له للضعين ، بغرض إفتتاح مستشفى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومخاطبة جماهير الولاية بهذه المناسبة.

وإستقبله بمطار الضعين، كل من واليا شرق وجنوب دارفور، وقيادات المناطق العسكرية والفعاليات الرسمية والشعبية بشرق دارفور، بحسب ماذكر في موقع أخبار السودان.

وفي السياق ذاتة، صرح فارس النور، مستشار قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ان اختياره العمل مع حميدتي،كان بعد لمس فيه الصدق و الاخلاص فيه وأنه يرغب في تقديم خدمة للبلاد.

وأفاد فارس النور لصحيفة «الجريدة» بانه:” لن يكون بمقدوري أن ألوم من انتقدوني لأنني أعتقد أننا كسودانيين حتى هذه اللحظة لدينا اشكالية في تقبل بعض وعندما التمست الصدق والاخلاص في حميدتي لم يكن لدي اشكال في أن أكون شريكه في التغيير”

وعلى تعرضه للهجوم والانتقادات بسبب عملة مع الدعم السريع قال النور:”مابلوم الناس الردموني لأنهم ماشايفين الصورة واضحة لكن بعد عامين سيرون الصورة الحقيقية”.

وعن انه باع القضية رد المستشار: “هذا عهد بيني وبين الشهداء هم ماتوا من أجل بناء الوطن وأنا الآن أعمل من أجل ذلك، وموضوع فض الاعتصام سيفصل فيه القضاء وأنا لست قاضيا ولن ألوم من لديهم نظرة سالبة تجاهي لأنهم لم يروا الصورة واضحة”.

وفي السياق ذاتة، عدد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو الشهير بـ حميدتي فوائد الزيارة التي أجراها خلال الأيام الماضية إلى دولة قطر مشيرًا إلى الفائدة التي ستعود على البلدين.

وكتب حميدتي في تدوينة عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”: “عدنا للبلاد بعد زيارة ناجحة إلى دولة قطر الشقيقة رفقة وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين ومدير المخابرات جمال عبد المجيد”، وفقًا لوكالة (الأناضول) للأنباء.

The post السودان..حميدتي إلى الضعين لافتتاح مستشفى الشيخ زايد آل نهيان appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ