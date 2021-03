وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن فرض عقوبات علي قيادات حوثيين

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عقوبات على قياديين حوثيين بسبب الهجمات المتواصلة للجماعة على المملكة العربية السعودية.

وجاء هذا الإعلان عبر بيان لوزارة الخزانة قالت فيه: “إن منصور السعدي وأحمد الحمزي مسؤولان عن تنظيم هجمات من جانب الحوثيين تضرر بفعلها اليمنيون الأبرياء والدول المحاذية للحدود والناقلات التجارية في المياه الدولية”.

وأردف البيان: “هذه الممارسات، أشعلت الصراع اليمني وهجرت أكثر من مليون شخص ودفعت اليمن إلى شفا المجاعة”.

كما جاء في البيان، أسماء القياديين الحوثيين تحت الأمر التنفيذي رقم 13611، وهو أمر يهدف إلى حظر ممتلكات أشخاص إرتكبوا ممارسات مهددة للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، بحسب ماذكر في موقع أخبار السودان.

وفي السياق، طالبت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي، في رسالة رسمية في “الاستمرار في تحمل مسؤوليته تجاه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لوقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين، ومحاسبتهم”.

حيث بعث مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، جاء فيها: “بناء على تعليمات من حكومتي، أكتب إليكم بخصوص استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة العربية السعودية”.

وأكمل: “من بين هذه الأعمال العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، بعض الحطام المتناثر لصاروخ باليستي تمّ إطلاقه”، لافتا إلى أن “هذه الميليشيات تسببت في إلحاق أضرار مادية بمنزل واحد في الرياض في 27 فبراير 2021، بعد اعتراضه وتدميره”.

وتابع: “كما أدى سقوط قذيفة عسكرية أطلقتها هذه الميليشيات على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، إلى إصابة خمسة مدنيين بشظايا متطايرة…كما ألحقت أضرارا بمنزلين، ومحل بقالة وثلاث سيارات مدنية”.

واوضح المندوب السعودي أنه “بالرغم من إدانة مجلس الأمن بشدة استمرار هجمات الحوثيين على السعودية، ودعوته إلى وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة في قراره 2564 الصادر في 25 فبراير 2021، إلا أن ميليشيات الحوثي تواصل سلوكها في التجاهل والانتهاك لقرار المجلس والقانون الإنساني الدولي”، مؤكدا أن “السعودية تحتفظ بكامل حقوقها في حماية مواطنيها والمقيمين والأراضي، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.

دمرت قوات التحالف العربي، أمس الثلاثاء، طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون حاولت استهداف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي.

وفي هذا الشأن، قال المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي “أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء أمس الثلاثاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

