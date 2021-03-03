الممثل عبدالله السدحان يوجه رسالة عتب إلي ناصر القصبي

وجّه الممثل السعودي ​عبد الله السدحان​ رسالة عتب إلى زميله الممثل ​ناصر القصبي​، بعد أكثر من 10 سنوات من خلافهما وإنفصالهما الفني، منذ تعاونهما في المسلسل الكوميدي “​طاش ما طاش​”.

حيث نشر الممثل السدحان عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو يتضمن لقطات من أعماله القديمة مع القصبي، مع أغنية مؤثرة للفنان السعودي ​راشد الماجد​ من مسلسل “​العاصوف​”، التي تقول كلماتها “كلش تغير وانقلب، وماعاد نشبه نفسنا”.

وكتب السدحان على الفيديو: “والله ثم و الله أني أحبك ، وهذي رسالة عتاب قبلتها يا مرحبًا ترى داري دارك”.

من جانبه لم يرد القصبي على رسالة السدحان الى الان، وفسّر بعض المتابعين ذلك بعدم نشاطه مؤخراً على مواقع التواصل الإجتماعي، ويعتقدون أنه لم ير رسالة السدحان بعد، وآملين أن يتم الصلح بينهما في أقرب وقت ممكن.

الجدير بالذكر، أن علاقة القصبي والسدحان قد مرت بمنعطفات كثيرة، وصلت إلى المحاكم، فقد بدأت تفاصيل القضية عام 2012 على خلفية إنفصالهما الفني.

وفي التفاصيل، كان القصبي قد طلب من السدحان قبل التوجه إلى المحكمة التجارية بالرياض، إنهاء الشراكة بينهما ودياً وعدم التصعيد للقضاء، إلا أن السدحان كان يبحث عن حلول تمنع الإنفصال، الأمر الذي دفع القصبي لحسم الأمور قضائياً، بحسب ماذكر في موقع أخبار الفن.

كشف الفنان السعودي عبدالله السدحان حقيقة الخلاف بينه وبين الفنان ناصر القصبي، قائلا: “لا خلاف بيننا، فالفن يترفع عن أي خلاف، وليس لدي اعتراض على العمل معا لأنه في النهاية.

وحول إمكانية عودة العمل مع الفنان ناصر القصبي، وقال عبدالله السدحان: «لا أمانع العمل مع القصبي بشرط توافر النص الجيد والإنتاج السخي، وتوافر الوقت المناسب لتنفيذ العمل».

جاء تصريحات السدحان خلال برنامج «بدون كلافة»، الذي أكد فيه أن فراقه مع ناصر القصبي كان في المكان فقط، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

وفي السياق، افتتحت أول سينما للسيارات في المملكة العربية السعودية، تقع في حي العارض مقابل جامعة اليمامة شمال الرياض، وستكون مخصصة لإقامة 3 عروض سينمائية يوميا لأفلام عربية وعالمية.

وتبلغ مساحه شاشة سينما السيارات 200 متر، كما وتستوعب أكثر من 150 سيارة، ومزود بنظام صوتي مرتبط سماعات السيارة.

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