قطر الأولى عربيا والسادسة عالميا على مؤشر بنك “إتش إس بي سي”

اظهر إستطلاع رأي يجريه سنويا بنك “إتش إس بي سي” (HSBC) تقدم قطر إلى المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا على مؤشر جودة المعيشة ومكان العمل وتطوير الذات، حيث ضمت القائمة 40 دولة حول العالم.

فقد شهدت قطر تطورا اقتصاديا ومعيشيا هائلا في السنوات الماضية، مما جعلها تكون الاولى عربيا و أهّلها كذلك لتصبح منطقة جذب للمستثمرين والمغتربين .

وتليها سويسراضمن قائمة أفضل البلدان من حيث جودة المعيشة، في حين احتلت كندا المركز التاسع، والولايات المتحدة في الترتيب 26، وكذا المملكة المتحدة في المركز الـ28.

أما الإمارات فتراجعت عن المركز التاسع الذي احتلته عام 2019 إلى المركز الـ14 في عام 2020، وتقدمت السعودية من المركز الـ29 في عام 2019 إلى المركز الـ19 في عام 2020.

كما اعتمد استطلاع الرأي على 200 معيار لقياس جودة العيش، وضمّ 3 محاور رئيسة هي الطموح المالي، ونمط الحياة، وتطور الذات.

وشمل محور نمط الحياة مجموعة معايير رئيسة مثل رفاهية الحياة والاستقرار النفسي والصحة العقلية، والاستقرار السياسي والاجتماعي، وسهولة تكيف الوافدين وأبنائهم داخل المجتمع، وجودة التعليم والمدارس والتعايش وتكوين الصداقات.

بالاضافة الى تضمن محور الطموح المالي معايير مثل الدخل والقدرة على الادخار ولا سيما مع ميزة الإعفاء الضريبي، والاستقرار الاقتصادي والتدرج الوظيفي والتوازن بين الحياة والعمل.

أما محور تطوير الذات فقد شمل القيم الثقافية، وتحقيق الأهداف الشخصية.

