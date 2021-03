سامو زين يعترف: أنا رجل مزواج ولا أعرف الخيانة

قال النجم سامو زين أنه يعتبر نفسه رجل “مزواج جدًا وماليش في الخيانة”، وأضاف أنه مع الزواج ومع التفاهم بين الأزواج لأنه أساس نجاح أي علاقة زوجية، مشيرًا إلى أنه تزوج أكثر من مرتين وأنه يخلص جدًا لأي سيدة تكون في حياته.

وأضاف سامو زين خلال ندوة في صحيفة (اليوم السابع) أن علاقته بابنته أليكسندرا علاقة جيدة وأنها حاليا في عمر الـ 22 عاما، وأنه يتواصل دوما معها.

وأشار إلي أنه يتبادل معها الأفكار ويحاول أن ينقل لها طاقة إيجابية وخبرات الحياة التي تعلمها، مؤكدا أنها تلعب التنس في لندن وتعزف علي البيانو ويعتبرها صديقة له.

ووجه سامو زين الشكر إلى والدتها لأنها ربتها على الثقافة التي اتفق عليها معها، موضحًا أن ابنته تعيش حياة مستقرة وأنه داعم لها في كل وقت.

وطرح مؤخرا سامو زين أغنية جديدة بعنوان “حبيتو”، على موقع الفيديوهات “يوتيوب” من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الحب.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعاون فيها أكرم عادل مع سامو زين، حيث تعاونا من قبل في أغنية “القطة” و”قصة حب” و”أنا وأنت” و”كسرت قلبي” و”قولي قولي”.

على صعيد آخر، كشف الفنان أحمد العوضي أنه تزوج من الفنانة ياسمين عبدالعزيز قبل فترة ولم يعلم أحد عن ذلك، موضحًا أن العلاقة في البداية كان يمكن أن تفشل ولهذا لم يتم الإعلان عن علاقتهما قبل الزواج.

وقال أحمد العوضي “كنا بنقول ليه تتحسب علينا جوازة، وكنا متفقين على دة ومبسوطين”.

وأضاف العوضي، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، أنهما كان متفقين على إخفاء زواجهما، متابعًا: “اتفقنا أننا نعلن الجواز في رمضان، عشان يركزوا في أعمالهم الفنية الرمضانية”.

وأوضح أنه كان لا يريد التشتيت في العمل الدرامي في رمضان، مؤكدًا أنه عندما نزل صورة لهما في عيد ميلادها، الجماهير تحدثت كثيرًا في هذا الموضوع، متابعًا: “كتبت لها هابي بيرث داي ياسمين، وعملت قلبين الدنيا ولعت”.

وأكد الفنان أنه مستمر مع ياسمين لأنهما «بيحبوا بعض» ومن يحب لا يفسر سبب الحب بل أن العلاقة بينهما كيمياء و«جت كده» حتى أن الخلاف بينهما راقيًا.

