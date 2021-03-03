الجيش اليمني يبسط سيطرته على جبل عقاب بمحافظة تعز

تمكن الجيش اليمني اليوم الأربعاء، من تحقيق تقدم كبير على جماعة الحوثي (أنصار الله) خلال مواجهات مع الجماعة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

إذ أعلنت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، بحسب سبوتنيك، أن “الجيش الوطني سيطر على جبل عقاب الاستراتيجي وقرى القاعدة والمدفن والحمرة في منطقة الأشروح في مديرية جبل حبشي غربي تعز”.

وكشفت الوكالة أن “قوات من اللواء 145 مشاة هاجمت مواقع للحوثيين في جبهات الأشروح وجبهة القوز في مديرية جبل حبشي، وعزلة اليمن في مديرية مَقبنة غربي تعز”.

وأفادت الوكالة أن الاشتباكات بين الجيش اليمني وجماعة الحوثي الوكالة أدت إلى مقتل 12 مسلح من الحوثيين، من بينهم قيادي ميداني في جبهة مَقبنة، كما أصيب العشرات منهم، وتمكن الجيش من تكبيد الحوثيين خسائر كبيرة في المعدات.

وأضافت الوكالة أن: “اندلاع اشتباكات متقطعة بالمدفعية والأسلحة المتوسطة في مواقع الدفاع الجوي غرب مدينة تعز، ووادي صَالة شرقي المدينة، أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من عناصر الحوثيين”.

التقدم الجديد الذي أحرزه الجيش اليمني أتى بعد سيطرته على جبل عودين وتلال الردمة والزوم والشاهد في مديرية مَقبنة غربي تعز، كما سيطر على مواقع أخرى في وادي صَالة شرقي تعز، وذلك بعد مواجهات حصدت 14 قتيل وجريح على الأقل.

وحصد الجيش في عدة جبهات في اليمن مكاسب استراتيجية هامة في معركته ضد جماعة الحوثي، كما في محافظة مأرب ومحافظة الجوف.

ففي يناير الفائت، صرَّح الجيش اليمني عن استعادته لموقع هام في محافظة مأرِب من قبضة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بعد مواجهات عنيفة دارت بين الطرفين.

وقال مصدر عسكري يمني أن الجيش اليمني وبمساعدة القبليين الموالين له في المحافظة هاجم مواقع كانت بيد جماعة أنصار الله في جبهة الحدباء بين مديريتي جبل مُراد ورَحبَة جنوبي مأرِب.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش سيطرت خلال الهجوم على موقع الخرابة الاستراتيجي المطل على سائلة وادي بقثة غربي جبل مُراد.

وكان قد أعلن الجيش اليمني في وقت سابق، عن مقتل وإصابة العديد من جماعة “أنصار الله“، أثناء صد هجوم للحوثيين على مواقع عسكرية في جبهتي هَيلان والمَشْجَح بمديرية صِرواح غربي مأرِب.

وفي 26 ديسمبر الفائت، نجح الجيش اليمين في إفشال مخطط لهجوم إرهابي للحوثيين على مواقع عسكرية يمنية في محافظة مأرب شمال شرق اليمن.

وأفاد موقع وزارة الدفاع اليمنية نقلاً عن قائد محور بيحان في الجيش اليمني اللواء الركن مفرح بحيبح، قوله إن “الحوثيين شنوا هجوما انتحاريا على مواقع عسكرية في جبهة نجد المجمعة مأهلية جنوب غربي مأرب، أرادوا من خلاله تحقيق تقدم في جبهات مراد ومأهلية”.

The post الجيش اليمني يبسط سيطرته على جبل عقاب بمحافظة تعز appeared first on Souk Ukkaz News.

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