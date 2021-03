حمادة صدقي يكشف آخر تطورات إمكانية إشرافه على الهلال السوداني

أكد المدرب المصري حمادة صدقي المدير الفني السابق لنادي الإنتاج الحربي، أنه لم يتوصل لاتفاق مع إدارة نادي الهلال السوداني لقيادة الفريق فنيًا خلال الفترة المقبلة.

وقال صدقي في تصريحات إعلامية، أنه يتواجد حاليًا في السفارة المصرية بالسودان لإنهاء بعض الأوراق الخاصة بالعودة إلى مصر مرة أخرى، حسبما أورد موقع (مصراوي).

وأضاف: “تواجدت في السودان خلال الساعات الماضية تمهيدًا لتدريب الهلال ولكن لم اتوصل لاتفاق مع مسؤولو الفريق”.

وكان حمادة صدقي قد تقدم باستقالته من تدريب الإنتاج الحربي منذ أيام قليلة ماضية من أجل تولي مهمة الهلال ولكن الفريق السوداني تراجع عن التعاقد معه بعد وصوله إلى السودان.

على ذات السياق، اتفق الهلال السوداني مع المدرب المساعد السابق لجوزيه مورينيو، البرتغالي إيمانويل ريكاردو فورموسينيو، على تولي القيادة الفنية للفريق، خلفا للصربي زوران مانولوفيتش.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، توصل النادي لاتفاق مع فورموسينيو، الذي عمل كمساعد لمورينيو في مانشستر يونايتد وتوتنهام.

وكان هشام السوباط، رئيس لجنة التطبيع التي تدير الهلال، قد أكد اختيار مدرب عمل في أندية كبرى.

وقال السوباط، في تصريح نشرته صفحة النادي الرسمية على “فيسبوك”: “ترقبوا في الساعات القليلة القادمة أخبارا سعيدة، بخصوص ملف التدريب، سوف تدخل السرور إلى قلوبكم، وتطمئنكم علي مستقبل الدفة الفنية في فريقكم، حيث تم اختيار مدرب معروف، وعمل في أكبر الأندية العالمية”.

ويعني الاتفاق مع فورموسينيو، الإطاحة بالمدرب المصري حمادة صدقي، الذي وصل السودان بالفعل مساء الاثنين الماضي، وتابع عصر الأمس مباراة الهلال بالدوري المحلي، أمام الهلال الفاشر.

في الأثناء كلف الهلال السوداني المدرب الشاب واللاعب الدولي السابق، كمال الشغيل، بقيادة الفريق فنيا بشكل مؤقت، في المباراة المقررة يوم الجمعة المقبل، أمام شباب بلوزداد الجزائري، ضمن الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وغادر الشغيل مع بعثة الفريق إلى الجزائر، صباح اليوم الأربعاء، بينما بقي المدرب المصري حمادة صدقي بالخرطوم.

وذلك بعد التطورات الأخيرة، حيث اكتمل اتفاق الهلال مع المساعد السابق للمدير الفني المخضرم، جوزيه مورينيو، البرتغالي إيمانويل ريكاردو فورموسينيو، لتولي قيادة الفريق. وتضم بعثة الهلال 42 فردا، وكُلف ثنائي لجنة تطبيع النادي، إسماعيل عثمان نائب الأمين العام، والفاضل التوم رئيس لجنة الاستثمار، برئاستها.

