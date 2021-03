رشيد عساف يتحدث عن الفرق بين الممثل السوري واللبناني

كشف الفنان السوري النجم رشيد عساف عن وجهة نظره من بعض المواضيع الحساسة مثل المقارنة بين الممثل السوري واللبناني في ظل الدراما المشتركة.

وخلال حوار صحفي، وفي معرض رد النجم رشيد عساف على سؤال حول إذا ما هناك فرق بين الممثل السوري واللبناني وإذا هناك فضل لأحدهما على الآخر، أكّد الفنان السوري أن “الفن أرقى وأسمى بكثير من هذه المقارنات وأن الفنانين يعلمون سوية منذ زمن”، مشيراً إلى “تداخل الأعمال بين الدول العربية كما بين سوريا والأردن، حيث إن العديد من اللبنانيين عملوا في سوريا والعكس صحيح”.

وأكّد بطل مسلسل “حارس القدس” أن “الوقت الراهن ليس مناسباً إطلاقاً لمثل هذه المواضيع لاسيّما مع انتشار وباء كورونا وحصده لأرواح الكثيرين”، رافضاً “فكرة أن يقال أن هناك فضل لأحد على الثاني”.

وأضاف عساف أن المقارنة بين الممثلين السوريين واللبنانين “أمر خاطئ وغير صحيح لأن الموضوع تكاملي ولكل شخص دوره وموهبته”.

وأوضح الممثل المخضرم رشيد عساف حقيقة ما يثار بين الجمهور ووسائل الإعلام والسوشال ميديا بأنه “لولا الفنان السوري لما اشتهر الفنان اللبناني غير صحيح، ولا فضل لسوري على لبناني أو للبناني على سوري”، مؤكداً أن “ما يصنع الممثل موهبته، وأنهم كممثلين وفنانين يعملون لتأمين قوت يومهم ويقدموا مادة اجتماعية أو فكرية جميلة للجمهور”.

وعن آخر أعماله الفنية، تحدث النجم رشيد عساف، في فبراير الماضي، عن بعض أحداث مسلسله المرتقب “صقّّار”، مشيراً إلى قصة حب تجمعه مع الفنانة السورية الشابة نور علي.

وقال عساف، الذي يؤدي بطولة العمل بشخصية “صقّار”، إنه يعيش في سياق أحداث المسلسل قصة حب تجمعه مع فتاة جميلة والتي تؤدي دورها الفنانة نور علي.

وأوضح على الرغم من أنه متزوج من ثلاثة نساء إلا أنه يحبها وينوي الارتباط بها، رغم أن هناك قصة ثـأر مرتبطة بها هي وابنها التي حملت به من زوجها الذي يكون ابن عمه (الشيخ السابق).

وأكّد عساف أن مسلسل “صقّّار” جاهز بالكامل، وسيتم عرضه بالموسم الرمضاني المقبل.

والمسلسل من إخراج ​شعلان الدباس، وإلى جانب النجم رشيد عساف يشارك في مسلسل “صقّار”، مجموعة واسعة من النجوم السوريين، منهم قمر خلف، و​​رنا الأبيض​​، و​رنا العظم، وجمال العلي، وجيني إسبر، وتولاي هارون، وغيرهم.

وحول الشخصية التي يؤديها في المسلسل البدوي “صقار”، أوضح رشيد عساف في تصريحات سابقة، أن “صقّار شخصية قاسية جداً، وفي الوقت نفسه يجنح بعواطفه نحو مواقف انسانية جميلة”.

وأضاف عساف: “صقّار على مدى الحلقات يلاحق العشق المفقود، ويعيش فترات طويلة بانتظار هذا العشق، كما يحاول صقار الشاب العاشق و الشاعر الذي يحمل قيم البداوة، لافتاً إلى أنه “شخصية خيرة جداً وصلبة جداً وذكية جداً”.

