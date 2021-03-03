أعلن أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، عن لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري، بنظيره القطري اليوم في القاهرة.

ونشر حافظ عبر حسابه الرسمي على تويتر: “الآن.. الوزير سامح شكري يلتقي نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني”، مشيراً أن اللقاء جاء : “على هامش الاجتماعات الوزارية لجامعة الدول العربية“.

هذا وعقد اليوم اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية (155) على المستوى الوزاري، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتولى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الرئاسة من نظيره المصري سامح شكري، رئيس الدورة السابقة، وفقاً لما ورد في سبوتنيك.

وفي الشأن، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ أن اجتماع وزراء الخارجية لمصر و الأردن و فلسطين كان محوره القضية الفلسطينية .

حيث صرح حافظ عقب انتهاء الاجتماع الذي احتضنته العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم ، بأنه تمت مناقشة قضية ” السلام الشامل والعادل والدائم الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية ” .

و أضاف ان ” الوزراء أكدوا على أهمية البناء على ما شهدته الفترة الماضية من زخم استهدف تحريك ملف عملية السلام على عدة مسارات ” ، وفقاً لقناة النيل .

و أشار حافظ إلى أنهم ” أشادوا بمخرجات الاجتماع الأخير لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، وما تمخض عنه من قرارات هامة، كما أعربوا عن تطلعهم لانخراط الأطراف الدولية المعنية بفاعلية في ملف عملية السلام ” .

كما أكدوا على ” ضرورة وقف كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التأكيد على أن عمليات الاستيطان تقوّض من فرص التوصل لحل الدولتين ” .

و يذكر أن الاجتماع ضم كل من وزير الخارجية سامح شكري، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المُغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمُغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وذلك بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.

هذا وطالب وزيرا خارجية مصر والسودان، أمس الثلاثاء، إثيوبيا بإظهار حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة للتوصل لاتفاق ملزم بخصوص سد النهضة.

The post شكري يلتقي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في القاهرة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ