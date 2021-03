السودان يحدد أولى الفئات المستحقة لأخذ لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية أن السودان سيتسلم الأربعاء أول شحنة من لقاح كورونا وسيبدأ تطعيم طواقمه الطبية “مطلع الأسبوع المقبل”.

وتتألف هذه الشحنة الأولى من 828 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا وسلمت عبر آلية كوفاكس لتأمين تطعيم سكان الدول الفقيرة خصوصًا، حسبما أفادت (فرانس برس)

وقالت المسؤولة في وزارة الصحة داليا إدريس إنه سيتم إعطاء وحدات الشحنة الأولى من اللقاح إلى 414 ألف من الفرق الطبية على مستوى البلاج اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وعبر وزير الصحة في السودان عمر النجيب في مؤتمر صحافي عن ارتياحه لوصول اول شحنة من لقاح كورونا موضحا أنه “سيقدم مجانًا والفرق الطبية وكبار السن سيكونون اولى الفئات التي تحصل عليه”.

وأشار إلى أن وصول لقاح كورونا “خطوة رئيسية” في معركة السودان ضد الفيروس الذي أصاب 28500 شخص توفي 1900 منهم.

وقالت إدريس إنه يتوقع وصول مزيد من الشحنات حتى نهاية سبتمبر المقبل لتغطي عشرين بالمئة من سكان البلاد الذين يبلغ عددهم نحو أربعين مليون نسمة.

وجاء إعلان الاربعاء بعد تشكيل حكومة جديدة في إطار الفترة الانتقالية التي بدأت منذ أبريل 2019 عقب الاطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وتكافح الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي زادت من وطأتها جائحة كورونا في البلاد التي تشهد ارتفاعا في معدلات التضخم ونقصًا في العملات الأجنبية وتراجعًا في قيمة العملة المحلية، في السوق السوداء.

وفي شهر يناير الماضي أجرى محمد حمدان “حميدتي” نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اتصالات مكثفة بحكام دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالعلاقات البلدين فضلاً عن التطورات الاقليمية والدولية.

وأكد حميدتي أن الإمارات ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ منصور بن زايد، وافقت على منح السودان كمية مقدرة من لقاحات كورونا.

وأوضح نائب حميدتي أن الإمارات عبرت عن سعيها بالمساهمة في تطعيم الشعب السوداني من فيروس كورونا.

هذا وقد أشار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى وصول اللقاحات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبنهاية شهر ديسمبر الماضي، قامت وزارة الصحة السودانية بتوقيع عقد لشراء غاز الأكسجين الطبي من شركة الإقبال الدولية بتكلفة بلغت 25,000,000.00 لمدة عام، لتوريد 500 أسطوانة غاز طبية بسعة 40 لتر، للمساعدة في مجابهة كورونا.

