الدبيبة يُعلن عن صرف مرتبات شهري يناير وفبراير ابتداءً من اليوم

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء عن بدء صرف مرتبات شهري يناير وفبراير ابتداءً من اليوم، بعد اتصاله مع محافظ المركزي الليبي.

إذ نشر الدبيبة عبر حسابه على تويتر قائلاً: “أجريت صباح اليوم إتصالاً هاتفياً مع السيد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي للإستعلام عن سير عملية دفع مرتبات المواطنين لشهري يناير وفبراير 2021، وقد طمأنني المحافظ بأنه سيتم تنفيذها اليوم الأربعاء 03/03/ 2021″.

وبدوره أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، اليوم الأربعاء، عن بدء تنفيذ مرتبات شهري يناير وفبراير 2021، بحسب أخبار ليبيا 24.

وأشار المصرف المركزي إلى أن هذه الخطوة تأتي لتفادي تأخر صرف مرتبات المواطنين بسبب عدم اعتماد ترتيبات مالية للعام 2021 وتقديرًا من المصرف لضرورة صرفها لليبيين.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي في تنويه له عبر حسابه على فيسبوك أنه قدَّم في 24 يناير 2021 مقترح لترتيبات مالية مؤقتة وموحدة تخص شهري يناير وفبراير 2021 وتمت الموافقة على المقترح مع وزارة المالية وبمشاركة الأطراف الدولية.

في حين أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لم يصدر قراره باعتماد الترتيبات المالية المقترحة حتى تاريخه.

الدبيبة ملتزم باتفاقية الحدود البحرية مع تركيا

صرَّح رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة رئيس الوزراء الليبي، في 25 فبراير الفائت، إن حكومته ستلتزم باتفاقية الحدود البحرية مع تركيا، مؤكداً أنه سيدرس الاتفاقيات الأخرى.

وأشار الدبيبة خلال مؤتمر صحفي من طرابلس، إلى أن “علاقة ليبيا بتركيا ستكون مميزة”، وأن الحكومة الليبية الجديدة برئاسته تدعم الشراكة معها على أساس احترام السيادة في البلدين.

وتحدث الدبيبة خلال المؤتمر الصحفي عن التشكيلة الحكومية الجديدة، قائلا: “اعتمدنا في معايير وأسس اختيار هيكلية الحكومة على التشاور مع لجنة الحوار السياسي ومجلس النواب ومجلس الدولة”، مضيفا “درسنا 2300 سيرة ذاتية.. وراعينا الكفاءات في اختيار وزراء الحكومة المقترحين”.

وأضاف الدبيبة: “راعينا التوزيع العادل للمناصب السيادية على الأقاليم الثلاث الشرق والغرب والجنوب”.

مؤكداً على أنه: “سيواصل دعم المصالحة الوطنية الليبية والمصالحة مع الدول الجوار”.

ونوَّه إلى الجو العام في ليبيا حول التشكيلة الحكومية الجديدة قائلاَ: “التقيت رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق.. وأبناء المنطقة الشرقية متحمسون لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة”.

