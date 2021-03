محمد بن سلمان ينال تكريما رفيعا من الجامعة العربية

حصل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الأربعاء، على شهادة “درع العمل التنموي” لعام 2021، من الجامعة العربية تقديراً لجهوده بمجالات عدة.

وتأتي هذه الشهادة، التي تسلّمها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، نيابة عن ولي العهد، تقديراً تقديرا لجهود الأخير في “تعزيز النهج التنموي الشامل في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، وجهوده في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة، خدمةً لأمن واستقرار ونماء وازدهار المنطقة”.

وتسلم بن فرحان الشهادة، خلال استقباله من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على هامش اجتماع الدورة العادية الـ(155) لوزارء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وصرّح أبو الغيط بهذه المناسبة، قائلاً: “يسعدني ويشرفني أن أقدم اليوم شهادة تقدير درع العمل التنموي العربي، من اللجنة العليا للتنسيق بالجامعة العربية كشهادة تقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تقديراً لجهوده وأدائه وما يفعله لخدمة المملكة العربية السعودية”.

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن أمنياته بأن يتسلم ولي العهد السعودي الدرع بنفسه بعد انتهاء جائحة كورونا، واصفاً بن سلمان بـ”الرجل الحكيم الذي يعمل من أجل أمته”.

يذكر أن ولي العهد السعودي واجه اتهاما في تقرير الاستخبارات الأمريكية بالموافقة على اعتقال أو قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، وهو التقرير الذي رفضته السعودي واعتبرت أن ما ورد فيه “غير صحيح”.

