خمسة فلسطينيين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي الشهر المنصرم

أكد مركز الدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية أن خمسة فلسطينيين استشهدوا بنيران الاحتلال الشهر الماضي.

وأشار المركز إلى أن خمسة شبان استشهدوا في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وأن السلطات الإسرائيلية تحتجز 71 جثماناً لشهداء فلسطينيين دون إعادتهم لذويهم وتلك تعتبر جريمة إنسانية بحق الفلسطينيين.

ونوه التقرير إلى أن قوات الاحتلال قامت بهدم ما يقارب 177 منزلاً ومنشأة في الخليل وبيت لحم وجنين والقدس المحتلة كما هدمت قرية حمصة الفوقا أربع مرات على حسب المصادر.

فيما بلغ عدد المعتقلين من القس والضفة الغربية 440 معتقل، وعدد الأسرى الذين يعانون أمراضاً صحية بلغ 4500بينهم عشرات النساء والأطفال، وذلك وفقاً لما ورد في “سانا”.

وفي وقت سابق، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء 193 دونما شرقي رام الله وسط الضفة الغربية ، بهدف إقامة مكب للنفايات يخدم المستوطنات .

ووفقاً لقناة العالم قال رئيس بلدية دير دبوان منصور منصور، إنّ ” القرار الصهيوني الصادر عن الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، يشمل مصادرة 193 دونماً من الأراضي الزراعية التابعة لدير دبوان ورمون والتي تقع في مناطق مصنفة (ج) وفق اتفاق أوسلو”.

كما أضاف أنّ” قرار الاحتلال بالمصادرة يأتي لصالح إقامة مكب نفايات إسرائيلي، والقرار أمهل الأهالي 60 يوماً للاعتراض، مشيراً إلى أنّ الأهالي بصدد تحريك دعوى قضائية أمام محاكم الاحتلال لمحاولة إبطال القرار بالطرق القانونية” .

هذا يستمر جيش الاحتلال بانتهاك حقوق أهالي الضفة الغربية حيث أقدم في وقت سابق ، على قلع أكثر من ألفي شجرة زيتون في قرية دير بلوط بالضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأناضول تصريح رئيس بلدية عين بلوط ،يحيى عودة ،الذي قال فيه إن “قوة إسرائيلية شرعت في عملية قلع أشجار زيتون غربي البلدة” .

ليضيف عودة أن” الاحتلال يدعي بأن الأشجار مزروعة في المنطقة المصنفة “ج”، بحسب اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل”.

حيث أشار إلى أن” سلطات تل أبيب أخطرت المزارعين العام الماضي بقلع الأشجار، مبينا أنه يجري الترافع أمام القضاء الإسرائيلي بهذا الشأن، ولم يُتخذ قرار نهائي بعد”.

