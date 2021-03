إيران ترد على بدء إسرائيل تشكيل ناتو “شرق أوسطي” ضدها

قامت إيران، اليوم الأربعاء، بالرد لأول مرة بشأن سعي الإسرائيليين لتشكيل تحالف مع بعض الدول العربية للتصدي لها والعمل على مواجهتها.

وتحدث اللواء أحمد وحيدي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، قائلاً: إن “الكيان الصهيوني يعاني من العديد من الأزمات الأمنية والاجتماعية إضافة إلى أزمة في هويته وشرعيته. هناك عدم استقرار داخلي، حيث تواجه الحكومة مشكلات جعلتها تجري أربع انتخابات خلال عامين”.

وقال وزير الدفاع الإيراني السابق، وعميد كلية الدفاع الوطني العسكرية، في تصريحات لقناة “RT” إن: “هذا الكيان يسعى للجوء إلى دول أخرى كي تقدم له المساعدة في مواجهة إيران. السعودية، والإمارات، والبحرين، من بين تلك الدول، بالطبع هذه الدول لا تمتلك الإمكانات والقدرة لمواجهة إيران، ومن المستبعد أن تكون على هذه الدرجة من الحماقة كي تدخل في تحالف مع الكيان الصهيوني ضدنا”.

واضاف وحيدي محذرا السعودية، والإمارات، والبحرين، أن في حال دخلو في تحالف ضد إيران “فإنها ستتلقى ضربات قوية جداً”، مشيراً إلى أنه “بالرغم من ذلك، يسعى الكيان الصهيوني إلى تشكيل ذلك التحالف”.

ونوّه القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري، إلى أن “السعودية، والإمارات، والبحرين، خانت التطلعات والحقوق الفلسطينية، وأنها أدارت ظهرها للأمة الإسلامية”، مبيناً عن أمل طهران منها “بألا تغوص أكثر في المستنقع الإسرائيلي، لأن دخولها في هكذا تحالف سيجر، عليها عواقب وخيمة”.

نتنياهو يتهم إيران بقضية الهجوم على السفينة الإسرائيلية

وفي سياق متصل، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أول أمس الاثنين، اتهامات لإيران بالوقوف وراء الهجوم على السفينة الإسرائيلية في مياه الخليج العربي، يوم الجمعة الماضي.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد قال الأحد إن “تقييمه المبدئي” هو أن إيران مسؤولة عن الانفجار الذي استهدف سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية في خليج عمان.

وصرح غانتس لهيئة البث الإسرائيلية كان: “إيران تطمح لضرب البنية الأساسية الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين. موقع السفينة القريب نسبيا من إيران يثير فكرة، وتقييم، أن الإيرانيين هم من فعلوها”.

وتابع غانتس قوله : “هذا تقديري، حتى الآن وعلى مستوى التقييم المبدئي في ظل قرب المكان وسياق الأحداث“.

يذكر أنه تعرضت السفينة ناقلة السيارات التي تحمل اسم (إم. في هيليوس راي) لانفجار في خليج عمان بين الخميس وصباح الجمعة، وأقر مسؤول دفاعي أميركي إن الانفجار تسبب في حدوث فتحات في جانبي جسم السفينة. ولم يتضح سبب الانفجار حتى الآن كما لم ترد تقارير عن وقوع ضحايا.

