فايزر تشترط ضمانات قانونية على الصحة العراقية

أعلنت الصحة العراقية عن استغرابها طلب الشركة المصنعة للقاح “فايزر” ضمانات قانونية قبل توريد اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى العراق.

وبحسب تصريحات للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، سيف بدر لوكالة المعلومة فقد قال : ” الوزارة لا تملك أي صلاحية اصدار تخويل او اعفاء او قرارات قانونية لشركة فايزر التي طلبت ضمانات من العراق بعدم الملاحقة القانونية في حال حدوث أي شيء في اللقاح”.

وقال مضيفاً : ” رفعنا كتاب الى رئاسة الوزراء كونها صاحبة الاختصاص في هذا الامر من اجل اصدار حصانة قانونية للقاح وللشركة خشية الملاحقة القانونية لها داخل وخارج العراق اذا ما جاءت نتائج اللقاح عكس المتوقع”.

خلال حديثه حول امتناع الكوادر الطبية عن تلقي اللقاح، صرح: ” اللقاح الصيني وصل مدينة الصدر وتم تلقيح كافة الكوادر الطبية وبالتالي المخاوف من كونه تلقيح جديد لا يعني رفض اللقاح وهذا امر طبيعي”.

وفي سياق منفصل، خضع العاملون في سفارة الفاتيكان بالعراق للحجر الصحي، وذلك بعد ثبوت إصابة السفير، ميتجا ليسكوفار، بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أعلن ليسكوفار إصابته مع تأكيدات على أنها لن تؤثر على زيارة البابا، ويعتبر ليسكوفار هو الشخصية الرئيسية في التخطيط لزيارة البابا المقررة في الخامس من مارس/ آذار المقبل.

الجدير بالذكر، أن بابا الفاتيكان، سيصل إلى العراق في زيارة تستغرق 3 أيام وتعتبر تاريخية، وتم الإعلان عنها من قبل في شهر ديسمبر من العام الماضي.

في وقت سابق، كانت قد أكدت العمليات المشتركة، في بيان لها، إنها انتهت من خطة تأمين زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق في الخامس من الشهر المقبل.

وقال اللواء تحسين الخفاجي، الناطق باسم العمليات المشتركة: ” أن قيادة العمليات المشتركة بالتعاون مع مكتب القائد العام، باشرت بوضع خطة لزيارة بابا الفاتيكان”.

وأضاف الخفاجي:”زيارة البابا مهمة للعراقيين ودليل على نشر المحبة والسلام والانتصار على الإرهاب، وستنقل صورة مهمة إلى العالم الخارجي”.

كما أشار الناطق باسم العمليات إلى أن “الخطة تتضمن جدول الزيارات والتنقل والإعلام”.

الجدير بالذكر، أن زيارة البابا إلى العراق، تشمل زيارة بغداد والموصل ومدينة أور الأثرية مسقط رأس النبي إبراهيم. وسينتقل إلى الموصل ومنطقة سهل نينوى المحيطة بها، وسيزور مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق، وفقاً لما ذكر في سبوتنك.

