إثيوبيا تعلق للمرة الأولى على الاتفاق العسكري بين السودان ومصر

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي اليوم الأربعاء، أن أديس أبابا ليس لديها مشكلة من توقع أي اتفاقيات بين السودان ومصر ما لم توجه ضد إثيوبيا.

وقال مفتي إن السودان ومصر دولتان ذات سيادة، ويمكنهما أن تفعلا أي شيء معا. يمكنهما أن توقعا على أي اتفاقيات سواء كان عسكريًا أو اقتصاديًا أو تجاريًا، ما دامت لا توجه ضد إثيوبيا، نحن لا نعترض على أي معاهدة توقعان عليها”، حسبما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).

ووقعت السودان ومصر الثلاثاء، اتفاقا عسكريا، بحضور قائدي جيشي البلدين.

وتزامن ذلك مع مطالبة وزيرا خارجية مصر والسودان، الثلاثاء، إثيوبيا، بإظهار حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة للتوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

وجاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير خارجية مصر سامح شكري، مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، في العاصمة المصرية القاهرة.

إلى ذلك، أبرمت مصر والسودان، أمس الثلاثاء، اتفاقية للتعاون العسكري بين الدولتين، وذلك ضمن إطار زيارة رئيس الأركان للجيش المصري الفريق محمد فريد إلى العاصمة السودانية.

وتحدث رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، على أن أهداف توقيع هذه الاتفاقية هو: “تحقيق الأمن القومي للبلدين لبناء قوات مسلحة مليئة بالتجارب والعلم”، وفي سياق حديثه وجه الحسين شكره إلى مصر على الوقوف بجانب السودان في المواقف الصعبة.

من جانبه، أكّد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، أن القاهرة تسعى “لترسيخ الروابط والعلاقات مع السودان في كافة المجالات خاصة العسكرية والأمنية، والتضامن كنهج استراتيجي تفرضه البيئة الإقليمية والدولية”.

وأضاف الفريق فريد أن “السودان ومصر يواجهان تحديات مشتركة وأن هناك تهديدات متعددة تواجه الأمن القومي في البلدين”، مؤكداً استعداد مصر لتلبية كل طلبات السودان في المجالات العسكرية كافة” مشيرأ الى أن مستوى التعاون العسكري مع السودان “غير مسبوق”.

ويذكر أن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، صرح في بيان أن: “وفد عسكري مصري رفيع المستوى توجه إلى السودان أمس لعقد اجتماعات ولقاءات مهمة على صعيد التعاون العسكري”.

وأوضح أنه سيشارك في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية المشتركة برئاسة رئيسي الأركان لكلا البلدين بالعاصمة السودانية.

The post إثيوبيا تعلق للمرة الأولى على الاتفاق العسكري بين السودان ومصر appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ