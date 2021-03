وافق وزراء الخارجية العرب، اليوم الأربعاء، وبالإجماع على التجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وذلك لفترة جديدة.

وقال مصدر دبلوماسي عربي، إن وزراء الخارجية العرب قرروا بالإجماع الموافقة على طلب مصر التجديد لأحمد أبوالغيط وذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي يسبق الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري والتي انعقدت اليوم.

وكان ابو الغيط عين أمينا عاما للجامعة العربية في عام 2016 خلفا لنبيل العربي.

وشغل ابو الغيط منصب وزير خارجية مصر بين 2004 و2011 واستمر في منصبه لفترة وجيزة بعد قيام الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك .

وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية المصري في كلمته خلال افتتاح الدورة الـ 155 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، إن مصر لم تدخر جهداً في المساهمة في إقرار الأمن والسلام في ليبيا والوقوف في وجه الأفكار الظلامية التي تدفع بها بعض الدول التي لا تسعى إلا لتحقيق أهدافها حتى لو على حساب أمن ومقدرات الغير، حسبما ذكرت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية.

وأشار إلى أن الحدود الممتدة التي تجمع مصر مع ليبيا والوشائج بين الشعبين، تجعل من مصر أكثر حرصاً على تنعم ليبيا وأهلها بالأمن والأمان.

ومضى شكري في القول: “لذا، سعت مصر إلى التوصل لتسوية سياسية بناء على مخرجات مؤتمر برلين وقرارات الشرعية الدولية ودعمت المفاوضات التي تدور بين كافة الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة وصولاً إلى اتفاق الحوار الوطني الليبي الأخير في جنيف واختيار رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، وهو ما يشكل في مجمله خطوة على الطريق السليم”.

في الأثناء وصل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى القاهرة اليوم الأربعاء، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا مع عدد من المسؤولين في مصر.

هذا وسيبحث عقيلة صالح خلال زيارته للقاهرة، مسألة منح الثقة للحكومة الجديدة، بالإضافة للتأكيد على الالتزام بوقف إطلاق النار، فضلاً على مناقشة ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا لضمان استقرار البلاد.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد أكد بوقت سابق أن بلاده ليس لها أطماع في ليبيا، مشدداً على انخراط مصر بقوة في الشأن الليبي، من أجل إرساء السلام والاستقرار فيها.

The post أحمد أبو الغيط يتولى رئاسة الجامعة العربية لفترة جديدة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ