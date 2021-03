إليسا لأول مرة على برج خليفة ونيشان يعلّق

أُضيء برج خليفة الشاهق بإمارة دبي، بصور الفنانة اللبنانية إليسا التي نشرت هذه الصور عبر حسابها الرسمي عبر تويتر وعلقت قائلة: “يحدث الآن”.

ونال المنشور إعجاب محبيها ومتابعيها الذين عبروا عن حبهم للفنانة إليسا وفخرهم بها.

وفي هذا السياق قال الإعلامي اللبناني نيشان مفتخراً بمواطنته: “حين تطبق اليسا مقولة: “حلمي أرفَع اسم لبنان بالعالي”. كما يقول توفيق الحكيم: “كوني جميلة وكوني ذكيّة، فَفِي الذّكاء مع الجمال سحر شهرزاد الذي لا ينتهي”.

وكانت ملكة الإحساس قد أطلقت في 10 فبراير الماضي، البودكاست الخاص بها “بودكاست إليسا” على تطبيق أنغامي، ومجموعة حلقات تشارك من خلالها قصصاً عن حياتها وتجاربها، عن ماضيها وحاضرها، وتفاصيل حول مسيرتها الفنّية، لتكون أول فنانة عربية تُقدم على هذه الخطوة.

وأعلنت الفنانة اللبنانية إليسا أمس الثلاثاء، وفاة عمتها جاندارك بشكل طبيعي، لافتة إلى أن السلطات الصحية طلبوا منهم تسجيل أن سبب الوفاة هو كورونا لكنهم رفضوا ذلك.

وأكّدت في تغريدتها التي فضحت فيها سلطات دولتها التي تعمل على تسجيل أن وباء كورونا هو سبب الوفيات في كل البلاد، قائلة: “كمان توفت عمتي جاندارك و حمدالله مش كورونا، خلص عمرا بس كانوا مصرّيين يسجلوها كورونا لكننا رفضنا”.

وفي سياق آخر، تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في فبراير الماضي، تعليقا حول إسرائيل نسبوه إلى المغنية اللبنانية إليسا، خلال استضافتها على إحدى القنوات اللبنانية.

واللافت كان رد موقع “إسرائيل بالعربية”، عبر تويتر، على تصريح ملكة الإحساس الذي قالت فيه على حد زعم متداولي الخبر أن: “أكبر كذبة كنا نعيشها أن إسرائيل هي عدونا”.

إذ رد الموقع الإسرائيلي بتغريدة قال فيها: “كل الاحترام للفنانة إليسا على كلمة حق. الحقيقة هي الدواء المُرّ لهذا السبب لا يستطيع الكثيرون تناوله الا الشجعان”.

مدير اعمال الفنانة إليسا، أمين أبي ياغي، نفى هذا التصريح قائلا: “إذا خرج هذا التصريح عبر صحيفة إسرائيلية فأكيد ستكتب على ذوقها هذه القصة عن إليسا”.

وأشار ياغي إلى أن ملكة الإحساس لم تجر أي مقابلة في الفترة الأخيرة، ورجح أنهم حوَّروا كلامها في المقابلة عبر شاشة MTV بمناسبة 20 عاماً على مسيرتها الفنية، مؤكداً أن المقابلة تمت قبل ثلاثة أشهر، ونفى بشكل قاطع أن تُصرح إليسا بهكذا تصريح عن إسرائيل.

