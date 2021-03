مضاد الطيران Avenger الأمريكي قريباً في سوريا والعراق

نشرت مجلة “Forbes” الأمريكية، في تقرير خاص نشرته اليوم، عن إمكانية استخدام مضاد الطيران Avenger أو ما يُعرف بالمنتقم في سوريا والعراق.

وجاء في التقرير بحسب عنب بلدي، أن أمريكا مُرجح أن مضاد الطيران Avenger بهدف حماية قواتها الأمريكية من التهديدات المتزايد للطائرات المسيرة المعادية لها.

وجاء في التقريرما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 24 من شباط الماضي، من صور تظهر فيها شاحنات تحمل أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى من طراز “Avenger”، إذ تم التقاط الصور من الطريق السريع الواصل بين العراق وسوريا، بينما كانت الشاحنات متجهة إلى منطقة دير الزور شرقي سوريا.

وصمم مضاد الطيران Avengerمع قاذفات صواريخ “FIM-92 Stinger”، لضمان حماية المشاة الأمريكيين من الطائرات المسيرة والهليكوبتر وصواريخ “كروز” التي تحلق على ارتفاع منخفض.

كما أن مضاد الطيران Avenger صمم خصيصاً لمواجهة الصواريخ الباليستية والصواريخ الصغيرة التي تكثر في العراق.

ما هو نظام مضاد الطيران Avenger؟

هو عبارة عن نظام دفاعي قصير المدى يُحمل على مركبات “هامفي” الأمريكية المتعددة المهام.

وأيضاً مضاد للأهداف الجوية المنخفضة الارتفاع، مثل المروحيات والطائرات المسيرة والصواريخ.

صُنع من قبل شركة “بوينغ” الشركة الأمريكية المتعددة الجنسيات المختصة بصناعة الطائرات.

توسيع القواعد الأمريكية في سوريا

شهد شهر فبراير الماضي حراكاً عسكرياً أمريكاً مكثفاً شرقي سوريا ، بهدف توسيع القواعد العسكرية والمطارات غير الشرعية.

حيث أكدت المعلومات أن قوات الاحتلال الأمريكي بدأت بتوسيع قاعدتها في “حقل العمر”، لإنشاء مدرج لهبوط طيران الشحن، لتجعل من الحقل النفطي القاعدة الأكبر في مناطق شرق الفرات شرقي سوريا .

ويتوازى توسيع القواعد مع تدريبات عسكرية بالذخائر الحية تجريها القوات الأمريكية والفرنسية المتمركزة في كل من حقلي “العمر – التنك”، بريف دير الزور في المنطقة الواقعة شمال الحقلين.

بالإضافة إلى تقديم المروحيات الأمريكية الإسناد الجوي لمجموعات “قوات سوريا الديمقراطية”، في حملات المداهمة التي تشنها بين جنوب محافظة الحسكة وشمال دير الزور بذريعة البحث عن خلايا تنظيم “داعش”.

كما تنفذ القوات الأمريكية نفسها عمليات إنزال في مناطق متفرقة للقبض على شخصيات يُعتقد بأنها تمتلك معلومات عن التنظيم.

The post مضاد الطيران Avenger الأمريكي قريباً في سوريا والعراق appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ