أكد معاون الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتقنية سورنا ستاري استعداد بلاده لنقل الخبرات وتصدير منتجات بلاده إلى سوريا وخاصة التقنية منها وتدريب السوريين بالمجال التقني.

وأشار ستاري خلال اجتماعه والوفد المرافق له مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية في مقر الاتحاد إلى أهمية مركز الإبداع والتكنولوجيا الإيراني الذي تم افتتاحه اليوم لتعريف السوق السورية بالمنتجات الإيرانية.

بدوره رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام أشار إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجاري والاستفادة من الخبرات الإيرانية في المجال التكنولوجي وتطوير التعاون بين رجال الأعمال في البلدين وتسهيل نقل البضائع ودراسة إحداث مصرف سوري-إيراني مشترك.

وافتتح في المنطقة الحرة بدمشق اليوم مركز الإبداع والتكنولوجيا الإيراني ليكون عاملا في تعزيز العلاقات العلمية والاقتصادية بين البلدين ووسيطا بين شركاتهما التجارية العاملة في مجالات التقانة الحيوية وتكنولوجيا المعلومات و”النانو” والاتصالات والصناعات التقنية وإرساء البنى التحتية اللازمة لذلك.

حضر الاجتماع السفير الإيراني بدمشق جواد ترك آبادي.

وأوضح شكارجي في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن طهران ترسل خبراء ومستشارين عسكريين إلى اليمن و سوريا والعراق ولبنان، مضيفا أنه ليس لدى إيران قوات عسكرية نظامية في تلك الدول.

وأشار المتحدث إلى أن دور إيران في دول المنطقة استشاري ومعنوي ولا تتدخل في شؤون أي دولة، مضيفا: “نحن لا نخطط لان يكون لنا تواجد عسكري دائم في أي من دول المنطقة”.

وتابع قائلا: في الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية الى سوريا، وبناءً على طلب الحكومة السورية، تم الاتفاق على تعزيز قوة الدفاع الجوي، وأعلنا للعالم أن لدينا هذا الاتفاق مع الحكومة السورية وسنعززه بالتأكيد، وإن وجودنا في أي بلد يكون بناءً على طلب من تلك الحكومة، فيما يكون التدخل العسكري في الوقت الذي ندخل فيه حتى شخص واحد كمستشار في تلك الدولة دون موافقة تلك الحكومة.

وكانت ايران وسوريا قد وقعتا مذكرة تعاون شاملة بهدف تعزيز التعاون العسكري والامني في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك لدى القوات المسلحة في كلا البلدين.

The post ستاري: مستعدون لنقل الخبرات وتصدير المنتجات العلمية إلى سوريا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ