تفاصيل جديدة عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل

أظهرت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، الأربعاء، تفاصيل جديدة عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل ومطارها الدولي في 15 فبراير الماضي.

وقد أسفر الهجوم الصاروخي، الذي استهدف مطار أربيل الدولي بـ14 صاروخا، عن مقتل مقاول أجنبي ومواطن عراقي، وإصابة خمسة جنود أميركيين ومدنيين اثنين بجروح.

وصرحت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في أقليم كردستان العراقي في بيان إنه تم العثور على سيارة من نوع “كيا”، وهي السيارة التي كانت تحمل على متنها الصواريخ، ومن بعدها حصلت قوات الأمن على معلومات جيدة.

وبحسب البيان، “أظهرت النتائج بأن أربعة أشخاص هم المسؤولون الرئيسيون عن الهجوم الإرهابي.وعلى رأسهم المنفذ الرئيسي للهجوم المدعو (حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي) والذي اعتقل وأقر بجريمته. وأدلى باعترافات مفصلة عن كيفية تنفيذ الهجوم”.

كما أضاف البيان أنه “بعد مشاركة نتائج التحقيق مع المؤسسات الأمنية في الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي. اعتقلت المؤسسات الأمنية الاتحادية منفذاً آخر للهجوم.فيما لا يزال هناك مجرمان آخران تجري الأجهزة الأمنية المتابعة المتواصلة للوصول إليهما والقبض عليهما”.

ولفتت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيانها. إلى إنه “تم إخفاء أسماء المجرمين الآخرين ولم يتم الكشف عنهم في اعترافات (حيدر حمزة البياتي)”. الذي تحدث “في اعترافاته بالتفصيل عن كيفية تحضير وتنفيذ الهجوم يوم 15 فبراير”.

وأكدت أن قوات الأمن في الإقليم “تواصل دائماً واجباتها بتفانٍ للحفاظ على أمن إقليم كردستان واستقراره. وأنها جاهزة لإحباط أي نشاط أو محاولات أو خطط تهدف لتقويض الأمن والاستقرار في إقليم كردستان”.

