وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيدا لتعديل وزاري

قدم وزراء الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء، استقالاتهم لرئيسها بشر الخصاونة، تمهيدا لتعديل وزاري يجريه الأسبوع المقبل.

ويعد هذا التعديل الأول يشمل وزراء الحكومة الأردنية حكومة الخصاونة بعد أن كلفه الملك الأردني عبدالله الثاني في 7 أكتوبر 2020 بتشكيل حكومته، خلفا لحكومة عمر الرزاز.

وصدرت الإرادة الملكية، الاثنين، 12 أكتوبر 2020 بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة بشر هاني الخصاونة.

وضمت حكومة الخصاونة 32 وزيرا.

طالب رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة، اليوم الأحد باستقالة وزيرين في الحكومة وذلك عقب مخالفتهما قيود كورونا.

حيث أمر رئيس الحكومة الأردنية، كلا من وزيري الداخلية سمير مبيضين، والعدل بسام التلهوني، تقديم استقالتهما، وذلك لحضورهما عزيمة طعام في أحد المطاعم متجاوزين العدد المسموح به على الطاولة لقيود كورونا، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي سياق آخر، أشارت بعض المصادر المطلعة إلى أن ملك الأردن حسين الثاني التقى بشكل سري ، الزعيم الإسرائيلي بيلي غانتس منذ عدة أيام في المملكة الأردنية .

حيث أشارت المعلومات إلى أن اللقاء السري بين الملك حسين و رئيس حزب أبيض أزرق الإسرائيلي كان قد جرى يوم الجمعة الفائت ، دون أي معلومات عن ماهيته ، وفقاً لقناة روسيا اليوم .

و قال غانتس خلال اللقاء :” نأمل في أن تتحسن العلاقات مع الدولة المجاورة ” ، مبيناً أن ” رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان شخصية غير مرحب بها في المملكة الأردنية “.

و في وقت سابق كان قد صرح الملك حسين بأنه ” على الحكومات إعادة إحياء الأمل في فرص نجاح السلام، كما علينا أن نمكن شبابنا من الاقتراب من مستقبل لطالما بدا لهم بعيد المنال. ويحمل الدور القيادي للولايات المتحدة هنا أهمية حيوية”.

و أضاف أن ” الأردن سيبقى مستعدا على الدوام للمساهمة في أي جهود لإعادة إطلاق مفاوضات السلام، كما سنظل ملتزمين بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، للحفاظ على هوية المدينة ” .

أعلن وزير المياه والري الأردني معتصم سعيدان عن اتفاق بين سوريا والأردن ينص على إعادة فتح ملف الاتفاقية المائية بين الجانبين، وفق ما نقلت مواقع إعلامية أردنية.

وتهدف الاتفاقية المائية لرفد سد الوحدة بكميات من مياه الشرب بهدف سد حاجة مدن وقرى شمال المملكة الأردنية ، مقابل تزويد الحكومة السورية بالطاقة اللازمة .

ولم تنشر وسائل الإعلام الأردنية تفاصيل أخرى حول الاتفاق الجديد، أو الوقت المحدد لتنفيذه، علما أن الجانب السوري لم يذكر أي اتفاق جديد مع الأردن حول إعادة تنفيذ الاتفاقية المذكورة.

The post وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيدا لتعديل وزاري appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ