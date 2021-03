انتشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي في العراق وسم تحت شعار “اطلب من البابا” قبيل زيارة بابا الفاتيكان فرانشيسكو التاريخية إلى البلاد الجمعة، والتي يطمح من خلالها العراقيون -في بلد تنهشه الحرب والنزاعات السياسية منذ 4 عقود- إلى لفت الأنظار لمشاكلهم.

وأقر العراقيون عبر موقعي تويتر وفيسبوك عن معاناتهم اليومية، مع تدهور الخدمات الصحية وتراجع الخدمات العامة والطرقات السيئة، رغم ترحيبهم بتنظيف وترميم بعض الطرقات والمواقع للمرة الأولى منذ عقود استعدادا لاستقبال البابا.

وكتبت ليال القدسي على فيسبوك “أطلب من البابا أن يزور المستشفيات ليرى حمّاماتها وقاعات العمليات فيها، ربما يقومون بتنظيفها لهذا السبب”.

وبدوره كتب حسين حبيب “أطلب من البابا أن يذهب بالسيارة على الطريق السريع الذي يصل بغداد بالموصل، ربما هكذا يقومون بتصليحها”.

كما نشر ناشط آخر على فيسبوك “أطلب من البابا أن يذهب زيارة مفاجئة إلى مكان ما، وهكذا يرى الواقع”.

وفي أواخر عام 2019، شهد العراق مظاهرات غير مسبوقة لعدة أشهر قادها ناشطون شباب احتجاجا على الفساد وسطوة المجموعات المسلحة على السياسة، وعجز السياسيين الذين لا يفون بوعودهم الانتخابية بالإصلاح.

وندد حينها البابا الأرجنتيني بالقمع الدموي للمتظاهرين الذين قتل المئات منهم.

من جهته، لا يريد أحمد المالكي إصلاحات بالبلاد ، بل له حلم واحد كما كتب على تويتر “أطلب من البابا أخذي معه إلى الفاتيكان حتى أهرب من هنا”.

The post “اطلب من البابا”.. عراقيون يستبقون زيارة البابا لبلادهم بطلبات بطابع ساخر appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ