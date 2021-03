الأساليب التي انتهجها بارتوميو لتشويه صورة أساطير برشلونة

ستبقى فضيحة “بارسا غيت” تتكشف فصولها مع الخوض في التحقيقات مع المتهمين وأعضاء نادي برشلونة بالأخص بعد تفتيش شرطة كتلونيا لمقرات النادي والقبض على الرئيس جوسيب بارتوميو ونائبه قبل أخلاء سبيلهما بكفالة مالية.

وهذه القضية شغلت الشارع الاسباني الموسم الفائت وكانت أحد العناصر التي ارتكزت عليها قضية ميسي صيفاً بهدف الرحيل عن النادي، قيل الكثير من التكهنات وسُئل العديد من اللاعبين الكبار الذين تضرروا من الفضيحة على رأسهم ميسي وجيرارد بيكيه.

وفي جديد القضية نشرت صحيفة الماركا بعض مما كشفه التحقيق بأن بارتوميو كان يُسجّل شهرياً نفقات بقيمة 16 ألف و800 يورو لحساب تطوير صورة أكاديمية اللاماسيا الأمر الذي يندرج تحت فئتين: إثبات تهمة تشويه صورة اللاعبين وتبييض الأموال، حسبما أفاد موقع (جول العربي).

وفي هذا السياق كشف كل من اكزافيير مارتين وكارليس فولغيرا، مديري الأكاديمية السابقيين أن هناك دفعة بقيمة 190 ألف يورو كُشف أنها مُسجلة على أقساط لصالح شكرة I3 Ventura، المولجة انشاء حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه صورة أساطير النادي.

ويبدو أن بارتوميو لم يكن يريد فقط الإطاحة بلاعبي برشلونة بل بكل من يقف بطريقه أو يعارضه، إذ كشفت التحقيقات أيضاً لائحة بأسماء بعض الإعلاميين والكُتاب الذين يُعارضوه في الصحافة الاسبانية بنية تشويه صورهم أيضاَ.

كما سلطت قضية القبض على رئيس نادي برشلونة السابق بارتوميو، الضوء على بعض نجوم من الفريق الإسباني، حيث يظهر بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمدافع الإسباني جيرارد بيكيه، اللذين انتقدا إدارة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو.

في حالة ليونيل ميسي، أصبح وضع الأرجنتيني مع النادي أكثر سخونة مع مسألة رحيله والبوروفاكس الشهير الذي أرسله في الصيف الماضي إلى مكاتب كامب معربًا لبرشلونة عن رغبته في الرحيل.

في حالة جيرارد بيكيه، تم انتقاد شخصيته كرجل أعمال مع كونه لاعب في فريق كبير مثل برشلونة، واتهم المدافع النادي بإنفاق الأموال في انتقاد اللاعبين النشطين، وهو ما وصفه بالأمر «المشين».

اعترف بيكيه أنه في ذلك الوقت تحدث عن قضية الشبكات الاجتماعية مع بارتوميو: “سألت (بارتوميو) عن توضيحات وما قاله لي هو «جيرارد، لم أكن أعرف أي شيء عن هذا”، وأنا صدقته، حسنًا، لاحقًا ترى أنه في الإجراءات المستقبلية، لا يزال الشخص المسؤول عن توظيف هذه الخدمات يواصل العمل في النادي”.

