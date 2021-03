الصحة المصرية تبدأ حملة التطعيم الشعبية ضد كورونا غداً

صرَّح الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي في الصحة المصرية اليوم، عن بدء حملة التطعيم ضد كورونا يوم غدٍ الخميس.

وأوضح عبد الفتاح، أن مصر تتابع مسيرتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا، من خلال تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في كافة محافظات مصر.

وتابع مصدر وزارة الصحة المصرية أن المواطنين المقرر تطعيمهم غدا هم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ممن وصلت إليهم رسالة نصية على هاتفهم المحمول أو عبر تطبيق الواتساب، وممن تم إبلاغهم رسمياً للتوجه إلى المستشفى وتم تزويدهم بموعد تطعيمهم.

يُذكر أن وزارة الصحة المصرية أعلنت عن تفعيل الموقع الإلكتروني لحجز موعد تطعيم بلقاح كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والكوادر الطبية.

وبحسب مصراوي، فإنه من المقرر حضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة المصرية هالة زايد، لتدشين حملة التطعيم الشعبية ضد فيروس كورونا في مركز صحة القطامية.

وفي وقت سابق من شهر فبراير الفائت، أعلن مسؤول بوزارة الصحة المصرية عن موعد بدء حملة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ورود عدد من شحنات لقاحات كورونا إلى مصر.

وصرح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي في وزارة الصحة المصرية محمد عبد الفتاح، في تصريحات إن الحملة ستبدأ خلال أسبوعين.

وأضاف عبد الفتاح أن وزارة الصحة بصدد الانتهاء من تطعيم الفريق الطبي بمستشفيات العزل والحميات والصدر، باعتبارها خط المواجهة الأولى مع الفيروس خلال هذا الأسبوع.

وبعد ذلك، تبدأ الأسبوع المقبل تطعيم بقية أفراد الفريق الطبي بالمستشفيات التي تقدم الخدمات الطبية العادية للمواطنين، ويتجاوز عددها 360 مستشفى.

وتابع قوله : “خلال الأسبوع الذي يليه سنبدأ حملة تطعيم المواطنين باللقاحات، طبقًا للأولويات التي تم تحديدها”.

ووفق ما صرح به عبد الفتاح فإنه من المقرر تطعيم المصابين بأمراض مزمنة مثل “الفشل الكلوي والسكري وارتفاع ضغط الدم والأمراض الصدرية”، ثم مرضى نقص المناعة والأورام وكبار السن، وهي الفئات التي لديها عوامل خطورة مرتفعة حال الإصابة بمرض”كوفيد-19” الذي يسببه الفيروس

وسبق لوزيرة الصحة المصرية هالة زايد , أن أعلنت في وقت سابق من شهر فبراير، أن شحنات جديدة من لقاح فيروس كورونا ستصل مصر خلال الساعات المقبلة.

The post الصحة المصرية تبدأ حملة التطعيم الشعبية ضد كورونا غداً appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ