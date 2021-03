الائتلاف السوري المعارض يلتقي بزعيم حزب الديمقراطي الكردستاني

التقى وفد من الائتلاف السوري المعارض اليوم الأربعاء، بزعيم حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.

وفي بيان نشره الحزب الكردستاني حول اللقاء، جاء فيه: أن “بارزاني استقبل رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، نصر الحريري، والوفد المرافق له، وأكد لهم أن الأحداث التي وقعت في عفرين تثير القلق وأنه يراقب باهتمام مسار الأحداث ومستقبل الشعب الكردي في سوريا”. بحسب روسيا اليوم.

وأضاف البيان، أن “بارزاني أكد أيضا لدى اجتماعه بوفد الائتلاف السوري المعارض تأييده لبلوغ سوريا حلا بحفظ الأمن والأمان والوئام بين شعوب سوريا وكل مكونات سوريا”.

وأشار إلى أن “اجتماع بارزاني ووفد الائتلاف السوري المعارض بحث الأوضاع في سوريا وأحدث المستجدات على صعيد سوريا والمنطقة”.

وفي فبراير الماضي، تم توقيع وثيقة تفاهم في مقر نقابة صحفيي إقليم كردستان بأربيل، عاصمة الإقليم بين اتحاد الإعلام الحر في شمال وشرق سوريا والنقابة.

ويأتي توقيع وثيقة تفاهم بين الجانبين ثمرة لعدة لقاءات جرت بين الرئاسة المشاركة للاتحاد مع نقيب صحفيي إقليم كردستان آزاد أمين، والتي جرت منذ نهاية الشهر الفائت، في محافظة أربيل.

ونصت وثيقة تفاهم وقعها الجانبان السوري والكردستاني على ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي الإيجابي والمهني في وسائل الإعلام، وتبادل للخبرات.

واتفق الجانبان بحسب وثيقة التفاهم على إقامة منصة مفتوحة لمناقشة “فيدراسيون صحفيي كردستان”، بحسب نورث برس.

وكان قد أجرى الرئيس المشارك لمكتب الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عامر مراد، عدة لقاءات مع مديرية الإعلام في وزارة الثقافة بحكومة إقليم كردستان خلال زيارة الوفد إلى إقليم كردستان.

وأوضح مراد بخصوص توقيع وثيقة تفاهم بين الجانبين، إننا “اتفقنا على التنسيق و التعاون في كافة القضايا الإعلامية التي تهم الطرفين.”

وتابع قائلاً: “اتفقنا مع مديرية الإعلام على تسهيل حركة الصحفيين بين مناطق الإدارة الذاتية وإقليم كردستان.”

وبدوره بنكين سيدو، الرئيس المشارك لاتحاد الإعلام الحر، تحدث عن اللقاءات التي سبقت توقيع وثيقة تفاهم إعلامية مع الجانب الكردستاني قائلاً: “التقينا عدة فعاليات صحفية ومنظمات مهتمة بالدفاع عن الصحفيين في كل من أربيل والسليمانية”.

