برشلونة يحجز مقعده في نهائي كأس ملك إسبانيا بفوزه على إشبيلية

تمكن نادي برشلونة من التغلب عل نادي إشبيلية بثلاثة أهداف نظيفة في إياب الدور نصف النهائيمن كأس ملك إسبانيا ليحجز مقعداً في المباراة النهائية .

استطاع عثمان ديمبلي تسجيل أول أهداف المباراة عند الدقيقة 12 ، ليضيف جيرارد بيكيه الهدف الهدف الثاني للبلوجرانا عند الدقيقة 94 بضربة رأسية ، وفقاً لما ذكر موقع جول .

وحمل الهدف الثالث توقيع توقيع مارتين باراثيون عند الدقيقة الخامسة من الشوط الأول الإضافي ، ويشار إلى أن برشلونة كان قد خسر في ذهاب الدور نصف النهائي بهدفين نظيفين .

وفي سياق أخر أكد تقرير صحفي إسباني بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكون له دور كبير جدًا في تعاقد برشلونة مع النرويجي إيرلينج هالاند هداف فريق بروسيا دورتموند الألماني.

ويعد هالاند أكثر مهاجم يرغب نادي برشلونة الإسباني في الحصول على خدماته، ولكن إمكانياته المالية لا تسمح بالصفقة، بسبب الآثار التي خلفتها جائحة كورونا.

كما يعتبر المهاجم النروجي أحد أفضل قلوب الهجوم في العالم حاليًا، ومن المتوقع أن يستمر على نفس مستواه لمدة عشر سنوات أخرى على الأقل.

ولكي يتمكن برشلونة من التعاقد مع هالاند ومنحه قيمة راتب مرتفعة يتعين عليه التخلي عن بعض اللاعبين.

وفي حالة رحيل ليونيل ميسي فإن الإدارة الكتالونية ستستطيع وقتها توفير قيمة راتبه وبالتالي دفع راتب هالاند ولكن في حالة بقاء ميسي، فهناك عناصر أخرى قد توفر أموالًا في خزينة النادي إذا رحلت، كـ عثمان ديمبلي، نيتو، صامويل أومتيتي، فيليب كوتينيو وغيرهم.

ولم يُعلن بروسيا دورتموند حتى كتابة هذه السطور عن قيمة هالاند، ولكن تُشير بعض التقارير إلى أن النرويجي لديه شرط جزائي قيمته 75 مليون يورو يُتيح له الرحيل عن ألمانيا الصيف المقبل.

وأجرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» استفتاءً عن أكثر مهاجم يرغب فيه جمهور برشلونة، وتصدر هالاند الاستفتاء بنسبة تجاوزت الـ 82%، متفوقًا على ديباي وأجويرو، وفقًا لموقع ( as عربي).

على صعيد متصل، قطع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني الجدل حول هوية الفريق الذي سينتقل إليه بين برشلونة أو ريال مدريد.

وتداولت العديد من الأنباء خلال الفترة الماضية بخصوص مهاجم دورتموند بالانتقال إلى فريق ريال مدريد، في الوقت الذي وعد فيه مرشحان لرئاسة نادي برشلونة بضم النرويجي للبرسا.

