السودان يبدأ تطعيم الطواقم الطبية ضد “كورونا” الأسبوع المقبل

أعلنت الصحة في السودان، أنها ستبدأ تطعيم طواقمها الطبية ضد كورونا مطلع الأسبوع المقبل.

وقال السودان على لسان مسؤولة بوزارة الصحة، تدعى داليا إدريس، أن الدفعة الأولى من اللقاح ستخصص لحوالي 414 ألفاً من الفرق الطبية في مختلف أنحاء البلاد، بحسب ما جاء في “أخبار السودان”.

وبدوره عبر عمر النجيب، وزير الصحة السوداني، عن ارتياحه لوصول أول شحنة من لقاح كورونا إلى البلاد.

كما أوضح أنه سقدم مجاناً، موضحاً أن الأولوية ستكون للفرق الطبية وكبار السن.

مشيراً إلى أن خطوة وصول اللقاح تعتبر خطوة رئيسية ضد الفيروس الذي أصاب 28 ألفاً و500 شخص، وأدى لوفاة 1900 منهم، على حد قوله.

وتوقع النجيب وصول مزيد من الشحنات حتى نهاية سبتمبر المقبل، على أن يغطى ذلك 20 في المائة من سكان السودان، مقدراً عددهم بنحو 40 مليون نسمة.

وتكافح الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي زادت من وطأتها جائحة كورونا في البلاد التي تشهد ارتفاعا في معدلات التضخم ونقصًا في العملات الأجنبية وتراجعًا في قيمة العملة المحلية، في السوق السوداء.

ومن جهته امتدح عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء في السودان، الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة الاتحادية، وآلية الكوفاكس، ومنظمة اليونيسيف، من أجل وصول “820” ألف جرعى من لقاح كورونا إلى السودان.

وكان حمدوك قد وجه بالعمل مباشرة على إيصال اللقاح للفئات المستهدفة، والبدء بالفئات الأكثر عرضه للفيروس، من الكادر الطبي، وكبار السن وغيرهم.

وكان السودان قد أعلن من خلال بيان وزارة الصحة، الصادر في الأول من مارس الجاري، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما أعلن السودان عن أنه لم يسجل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، فيما تم تسجيل 20 حالة شفاء، بحسب “الصيحة”.

ووفقاً ليبان الصحة في السودان، فإن معظم الحالات سُجلت في ولاية الخرطوم.

وفي السياق هاجم مدير عام وزارة الصحة السودانية في ولاية الخرطوم د.محجوب منوفلي، عدم التزام الكثير من المدارس والمراكز بالتدابير الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا.

لتقرر على ذلك وزارة الصحة اجراء اجتماع مشترك اليوم الاثنين بين وزارتي الصحة، والتربية، للوقوف على التزام المدارس بالاشتراطات والضوابط الصحية.

وحذر مدير عام وزارةالصحة، من أن :”واقع كورونا لم يصل بعد إلى مرحلة الأمان الكامل وإنتهاء الوباء وذلك لن يحدث ما لم تصل الولاية إلى عدم تسجيل أية حالة إيجابية على مدى 28 يوماً”.

