بعد تهديد بتفخيخ المكان .. إجلاء السياح من معلم “تاج محل” في الهند

نيودلهي 04 مارس 2021 (وال) -أجلت السلطات الهندية أكثر من ألف سائح، صباح اليوم الخميس، من ساحة ضريح “تاج محل” في مدينة أجرا بشمال البلاد، بسبب تلقي تهديد بوقوع تفجير في تلك المنطقة.

ونقلت صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية، عن مصادر في الشرطة المحلية، أنه تم إخلاء المكان فورا بعد مكالمة هاتفية من رجل مجهول حول تفخيخ هذا المعلم التاريخي.

وبحسب المصدر ذاته، حاصرت الشرطة مجمع “تاج محل”، وبدأت عمليات بحث عن متفجرات في المكان.(وال نيودلهي) س خ.

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